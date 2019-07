SMS-ben vette rá a pasiját az öngyilkosságra, de maga is áldozat

Az életbiztosítási pénzből felépíthető kommuna lebegett a szeme előtt, mikor rábeszélte a feleségét, hogy ölje meg magát. Az ítélettel rosszabbul is járhatott volna, egy kamaszlányt hasonló ügyben emberölésért találtak felelősnek.

Akkor azt hiszem, ideje megtenni. Nem baj, ha félsz, ez normális. Hiszen hamarosan meghalsz. Ha most nem teszed meg, soha nem fogod!

Néhány azok közül az SMS-ek közül, amiket a 17 éves Michelle Carter barátjának, a 18 éves Conrad Roynak írt órákkal azelőtt, hogy Royt holtan találták autójában, egy üres parkolóban. Roy 2014. július 12-én követett el öngyilkosságot a Massachusetts állambeli Fairhavenben: egy benzinnel működő vízpumpa segítségével szénmonoxiddal töltötte meg a kocsija utasterét. Amikor látta, hogy a dolog működik, megijedt, kiszállt a kocsiból és felhívta Cartert. A lány arra biztatta, hogy üljön vissza, és fejezze be, amit elkezdett. Így is történt.

Carter három évvel később került bíróság elé. A precedensértékű ítélet szerint nemcsak felbujtásban vagy bűnsegédletben, hanem konkrétan gyilkosságban bűnös. Vagyis ezek szerint úgy is meg lehet ölni valakit, hogy nem is vagyunk vele egy városban. Elég hozzá (jelen esetben több ezer) SMS és néhány telefonhívás.

Az esetről az HBO készített kétrészes dokumentumfilmet Szeretlek, most halj meg! címmel. Szerencsére a kétszer egyórás film nem éri be azzal, hogy ismerteti az elképesztően jól dokumentált ügy részleteit, nem elégszik meg azzal, ami a tárgyaláson elhangzott. Így aztán jóval több derül ki a két fiatal kapcsolatáról, mint ami a médiában megjelent róluk. Nem meglepő módon a Szeretlek, most halj meg! arra jut, hogy Michelle Carter és Conrad Roy története sokkal bonyolultabb annál, mint amilyennek első blikkre látszik.

Egy okos, számító dög

Mert a nép (és a média) ítélete hamar megszületett: Michelle Carter egy okos, számító dög, aki kihasználta Conrad Roy labilis mentális állapotát, és tudatosan belehajszolta az öngyilkosságba. És hogy ez miért volt jó neki? Mert népszerűségre és figyelemre vágyott, arra, hogy az iskolatársai végre észrevegyék és szeressék. Roy öngyilkossága után ezt a figyelmet meg is kapta, nagy lelkesedéssel alakította a gyászoló barátnőt, emléktornát szervezett, de nem Roy városába, hanem a sajátjába, merthogy az ő barátai ott élnek ugye. Ezek után nem csoda, hogy a védelem nem kért az esküdtszéki tárgyalásból, inkább a bíró döntésére bízta Michelle sorsát.

A lány megítélésén az sem javított, hogy kifejezetten csinos, nagyon vékony (korábban anorexiával és bulimiával küzdött), aki a tárgyalásokon mindig frissen mosott hajjal, divatos, egymáshoz tökéletesen passzoló ruhákban jelent meg. Ezzel csak tovább erősítette a vád narratíváját: itt egy szép, fiatal lány, aki bármit megtehetett egy kamaszfiúval, és ez esetben meg is tett. SMS-ek és tanúvallomások sorával bizonyították, hogy Michelle milyen kétségbeesetten próbálta elérni, hogy iskolatársai, az általa menőnek tartott lányok befogadják. De hiába: nem barátkoztak vele, méghozzá azért, mert Michelle túl fura és túl nyomulós volt.

Akárcsak Conrad Roy. A 18 éves korára négy öngyilkossági kísérleten túllevő Roy súlyos depresszióban szenvedett, megviselte szülei csúnya válása, egyszer a rendőrséget is ki kellett hívni hozzájuk, úgy megütötte az apja. Ennek ellenére Roy családjának szinte minden tagja, a szüleitől kezdve a nagyapján át a nagynénjéig nyilatkozik a filmben, és mindannyian állítják: a fiú még ma is élne, ha nincs Michelle Carter. (Carter és a családja viszont nem állt szóba a filmesekkel.)

Két év járás, öt találkozás

Roy és Carter egy közös nyaraláson ismerkedtek meg, és azonnal egymásra kattantak. Mindketten mentális problémákkal küzdöttek, különböző antidepresszánsokon éltek, magányosak voltak. Kapcsolatuk két éve alatt azonban, bár csak egyórányira laktak egymástól, mindössze ötször találkoztak. Amúgy az egész románcukat üzeneteken és telefonhívásokon keresztül bonyolították, leginkább arról lamentálva, hogy mennyire hiányoznak egymásnak. De közben semmit nem tettek azért, hogy gyakrabban láthassák egymást.

A távkapcsolat miatt viszonyuk lényegében minden mozzanata dokumentálva volt. A kétévnyi üzenetváltásból kiderül, hogy Carter folyamatosan támogatta Royt, számtalanszor lebeszélte az öngyilkosságról, bizonygatta neki, hogy értékes, hogy érdemes élnie. A fiú sokkal kétértelműbben viselkedett, volt, hogy a szerelméről biztosította a lányt, máskor meg durván beszélt vele, megalázta. Két héttel Roy halála előtt azonban valami megváltozott: Carter már nem le-, hanem rábeszélte az öngyilkosságra. A védelem állítása szerint pont ekkor változtattak a lány gyógyszerezésén, ez okozhatta a változást. És az, hogy Michelle ekkor már úgy érezte, nem azzal segít Roynak a legtöbbet, ha megint lebeszéli az öngyilkosságról, hanem ellenkezőleg, ha ezúttal támogatja benne.

És akkor bejön a képbe a Glee

A Szeretlek, most halj meg! legfurcsább állítása egy olyan újságírótól származik, aki hosszú időt töltött az ügy tanulmányozásával. Valahonnan ismerősnek találta a lány bizonyos mondatait, szófordulatait. Aztán rájött honnan: a Glee – Sztárok leszünk! című musicalsorozatból, aminek Carter is a rajongója volt. Különösen Lea Michele karakterének, akivel teljesen azonosult. Az ő szövegeit vette át, ezekkel üzent Roynak, ezekkel fogalmazta meg a saját érzéseit.

Csakhogy Lea Michele vőlegénye (aki a sorozatban és az életben is az volt) 2013. július 13-án, majdnem napra pontosan egy évvel Conrad Roy halála előtt, drogtúladagolásban meghalt. A gyászoló Michelle később éppen úgy emlegette elhunyt barátját, ahogy korábban a színésznő beszélt a szerelme haláláról. Mindez persze nem bizonyít semmit, senki nem állíthatja, hogy a rajongás odáig ment volna, hogy Carter emiatt akarta Roy halálát. De az egyértelműen kiderül belőle, hogy Michelle Carternek fogalma sem volt, hogy kicsoda ő valójában, és nem kapott túl sok segítséget másoktól sem, hogy rájöjjön.

"Bárcsak valaki más lehetnék!", "Ennél rosszabb már nem lehet" - írta többször nyilvános Twitter-fiókján, de ezek a jelek éppen úgy nem érdekeltek senkit, ahogy az sem, amikor a barátainak elmesélte, hogy Conrad Roy egyszer megerőszakolta. "Egy fura lány, aki össze-vissza beszél mindent. Hol igazat mond, hol meg nem. Nem kell foglalkozni vele" - nagyjából ezt gondolták róla.

Michelle Cartert végül két és fél évre ítélték, amiből 15 hónapot kell letöltenie egy javítóintézetben. Nemrég kezdte meg a büntetését, annyit lehet tudni róla, hogy "jól asszimilálódott", továbbra is csendes, magának való.

A Szeretlek, most halj meg! attól függetlenül, hogy mennyire érdekel minket a konkrét ügy, mindenkinek tanulságos, aki kamaszt nevel vagy kamaszt fog nevelni előbb-utóbb. Ijesztően más ez a világ, mint amiben a mai harmincasok-negyvenesek élnek, az idősebbekről nem is beszélve. És ahogy a hasonló című magyar játékfilm, a Remélem, legközelebb sikerül meghalnod :) tette, úgy ez a dokumentumfilm is egy kicsit közelebb visz a megértéséhez.

(A Szeretlek, most halj meg! az HBO GO műsorán látható magyar felirattal is.)

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

