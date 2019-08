A Good Morning, Midnight című könyvadaptációról nyár óta tudni lehet, hogy Clooney rendezőként és szereplőként is részt fog venni a Netflix új filmjében - most viszont kiderült az is, kik fognak a színész és Nespresso-arc mellé csatlakozni az idén kezdődő forgatásoknál, írja a The A.V. Club.

Arról már korábban is írtunk, hogy Clooney újra visszatér rendezőként a filmiparba. Adaptációkból nincs nála hiány, A 22-es csapdáját feldolgozó minisorozat után, aminek Clooney volt a rendezője és a szereplője is, most ismét rendező-szereplőként tér vissza Lily Brooks-Dalton regényének, a Good Morning, Midnightnak feldolgozásával.

A filmmel kapcsolatban pedig két dolog biztos, egyrészt októberben kezdődnek a forgatások, másrészt pedig három színészről már tudni, hogy csatlakozik Clooneyhoz: Kyle Chandler (Bloodline), Felicity Jones (Zsivány egyes) és David Oyelowo (vele a Gringó című film kapcsán készült interjúnk itt olvasható).

A Good Morning, Midnight egyébként egy posztapokaliptikus történet lesz, amiben Clooney egy, az Északi-sarkon rekedt magányos tudóst alakít, aki próbál kapcsolatot teremteni a Földre visszatérni készülő Aether űrhajóval. A film megjelenésének időpontjáról egyelőre még nem tudni, ahogy arról sem, hogy a többi színész milyen szerepet kap majd.