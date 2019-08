Hamarosan kiderül, hova tűnt Jesse Pinkman

Október 11-én mutatja be a Netflix a Breaking Bad-filmet, a dátum bejelentése mellé pedig egy rövid előzetest is mellékelt a streaming szolgáltató. A történet a sorozat fináléjának következményeivel foglalkozik, és elsősorban arra a kérdésre keresi majd a választ, hogy hová tűnt Aaron Paul karaktere, Jesse Pinkman.

A trailerben Skinny Pete (Charles Baker) kerül a rendőrök kezére és megpróbálják belőle kiszedni, hogy hova is mehetett most Jesse. Ezenkívül még az derült ki, hogy a folytatás El Camino néven érkezik majd. Korábban még arról is lehetett hallani, hogy talán nem is egy egész estés filmben, hanem több epizódon keresztül folytatódik a Breaking Bad, azonban az előzetes alapján biztos, hogy egyetlen filmet kap a közönség.

A Breaking Bad története még nem ért véget teljesen, hiszen továbbra is fut a Better Call Saul című testvérsorozat az AMC-n, amiből szintén kiderülhet néhány részlet Jesse Pinkman életéről. A Breaking Badet és a Better Call Sault is készítő Vince Gilligannel korábban készítettünk interjút, azt itt lehet elolvasni, a Breaking Bad jelentőségéről pedig ebben a cikkben írtunk részletesen.