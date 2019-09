Kevin Hart gerince több helyen is eltört a hétvégi balesetben

Kevin Hart amerikai komikus (Pofázunk és végünk, Jumanji, Keményítőkúra, Bérhaverok, Központi hírszerzés) vasárnap első és második blikkre is súlyosnak tűnő autóbalesetet szenvedett, amikor egy Jared Black nevű haverja mellett ült 1970-es Plymouth Barracudájában. Az autó a Cold Canyon Roadon megfarolt az egyik kanyarban, letért az útról, majd többször megpördült, és az út melletti árokba zuhant.

A baleset után Hart ugyan ki tudott mászni a kocsiból, és hazasétált, majd onnan kért orvosi segítséget, de a kórházban megállapították, hogy a baja súlyosabb, mint hitték: a becsapódásban több helyen eltört a gerince, és ugyan az első műtétje sikeres volt, de nagy fájdalmai vannak, és úgy nyomogatja a morfinszármazékot a karjába adagoló varázsgombot, mint gyerekkorában a PEZ-cukorkás Plútó-figura adagolóját.

Hartéhoz hasonló sérüléseket szenvedett az autót vezető Black is, az ő állapotáról nincs infó. A klasszikus amerikai bikaautók (muscle car) közé sorolt Barracuda rommá tört a balesetben.

Az orvosok szerint óriási mázlija van, mert teljese felépülhet a balesetből, de a folyamat nem pár napba vagy hétbe fog telni, hanem hónapokba, ami Hart elég sűrű naptárát ismerve sok fejfejást fog okozni elég sok producernek. Jelenleg folynak a még idén moziba kerülő Jumanji: A következő szint utómunkálatai, amiben Hartra elméletileg csak az utószinkron miatt lehet szükség. A jövőre érkező Fatherhoodnáé utóforgatás is felmerülhet, a 2021-re tervezett My Own Worst Enemy pedig előkészítés alatt van. Utóbbi kettőben producerként is szerepel.