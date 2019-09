Egy New York-i ékszerkereskedő élete sem csak játék és mese

Szeptember 24-én érkezik meg az első előzetes az Uncut Gems című filmhez, aminek Adam Sandler lesz a főszereplője. Az A24 Films mindenesetre már most közzétett egy kis kedvcsinálót, amiből nyilvánvalóan nagyon sok minden nem derül ki, de így is elég sokat tudni már a filmről.

Az Uncut Gems egy szerencsejáték-függő New York-i ékszerész, Howard Ratner története. Őt alakítja majd Adam Sandler, és mellette többek között Lakeith Stanfield (Tőrbe ejtve), Idina Menzel (Jégvarázs), Eric Bogosian (Wonderland) és The Weeknd is szerepel a filmben. A rendezést Ben és Josh Safdie vállalta, ők eddig inkább a rövidfilmek világában mozogtak, az egyik vezető producer pedig maga Martin Scorsese lesz.

A filmet már több fesztiválon is bemutatták, de a nagyközönség csak december 25-től láthatja.