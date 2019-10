A Sztálin halála rendezője David Copperfieldről forgatott

Előzetest kapott a Sztálin halála és az Egy kis gubanc rendezőjének, Armando Iannuccinak Charles Dickens adaptációja, a The Personal History of David Copperfield. A klasszikus regény modern hangvételű feldolgozása máris meggyőzte a kritikusokat, a Rotten Tomatoes kritikagyűjtő oldalon a film jelenleg 95 százalékon áll. A filmről eddig írt vélemények ellenállhatatlannak és elbűvölően modernnek tartják Iannucci David Copperfield verzióját.

A címszereplőt a Gettómilliomos és Hotel Mumbai színésze, Dev Patel játssza, a filmben olyan sztárokat láthatunk még rajta kívül, mint Gwendoline Christie a Trónok harcából, Tilda Swinton, Hugh Laurie és Ben Whigshaw.

Charles Dickens regényét persze már sokszor megfilmesítették, a 2000-ben készült verzió (Hugh Dancy és Sally Field főszereplésével) operatőre Ragályi Elemér volt. Az egyik legismertebb feldolgozás 1970-ben készült, akkor Richard Attenborough és Robin Phillips játszották a fontosabb szerepeket. De készült David Copperfield film Hollywoodban már 1935-ben is.

A The Personal History of David Copperfieldet 2020. január 10-én mutatják be az Egyesült Királyságban, magyar premierről egyelőre nincs hír.