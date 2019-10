Eddie Murphy szerint az Amerikába jöttem 2 nem lesz korhatáros

Már egy ideje tudni lehet, hogy nemsokára érkezik az Amerikába jöttem c. 1988-as film folytatása, és most a MovieWeb szerint Eddie Murphy azt is elmondta, hogy a második felvonás az elsővel ellentétben nem lesz korhatáros.

A színész hosszú évek óta nem csinált korhatáros vígjátékot, de most éppen Dolemite Is My Name c. önéletrajzi filmjét reklámozza, ezért joggal merült fel az emberekben, hogy Murphy visszatér a korhatáros vígjátékokhoz, amilyen az Amerikába jöttem is volt, vagy legutoljára az Életfogytig c. filmje 20 éve.

Nagy kérdés, hogy mennyire működik majd a már 31 éves film folytatásában a humor a felnőtt poénok nélkül, de majd ezt kiderül, amikor jövő év karácsonya tájékán mozikba került az Amerikába jöttem 2. Annyit még tudni lehet, hogy a filmben felbukkan majd Wesley Snipes is új karakterként, a történet pedig arról szól, hogy az afrikai uralkodó Murphy visszatér Amerikába megkeresni a rég eltűnt fiát.