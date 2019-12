Megérkezett a Wonder Woman 2 első előzetese

Hatalmas csinnadrattával leplezte le a jövő nyáron mozikba kerülő Wonder Woman 1984 első, közel két és fél perces előzetesét a Warner Bros. vasárnap a brazíliai Sao Paulóban, a Comic Con Experience nevű rendezvényen, ahol a rendező, Patty Jenkins mellett a címszerepet játszó Gal Gadot is megjelent.

Ahogy a címéből is kiderül, a 2017-es szuperhősfilm folytatása a nyolcvanas években játszódik majd – az évtized hangulatára utal az előzetesben felcsendülő New Order-sláger is. A második rész főgonosza egyébként Kristen Wiig, a Saturday Night Live korábbi sztárja lesz. Ő fogja játszani Cheetah karakterét (vagyis Gepárdot), aki amúgy 1943-ban a Wonder Woman képregénysorozat hatodik számában tűnt fel először.

A második részben egyébként több szereplő is visszatér az előző filmből, még olyanok is, akikre nem számítottunk, ugyanis meghaltak. Ám Hippolyta (Connie Nielsen) királynő és Antiope (Robin Wright) az új részben is feltűnnek, valamint a Chris Pine által játszott Steve Trevor is újra előkerül. A 2017-es filmről szóló kritikánkat itt olvashatja.

Néhány hónappal az előző, szintén Patty Jenkins által rendezett Wonder Woman-film után érkezett meg a mozikba a képregényhőst megálmodó dr. William Marstonról és nyitott házasságáról szóló Professor Marston & the Wonder Women, a figurát ugyanis egy izgalmas szerelmi háromszög ihlette.

A Wonder Woman 1984 jövő nyáron, 2020. június 5-én kerül majd a mozikba.