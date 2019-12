Megesett a kínai cenzorok szíve a Star Wars leszbikus csókján

Megúszta a kínai cenzúrát a legújabb Star Wars-filmben, a Skywalker korában elcsattanó leszbikus csók, írja a The Hollywood Reporter. Mivel Kínában gyakran cenzúrázzák a hollywoodi filmek meleg jeleneteit, sokan arra számítottak, hogy ezt a részt is kivágják a filmből. A szerda esti premier előtti vetítések közönsége azonban Pekingben és Sanghajban is arról számolt be, hogy a csókot benne hagyták a filmben.

A kínai cenzorok egyébként meglehetősen következetlenek a meleg jelenetekkel kapcsolatban. A két meleg cowboy szerelméről szóló 2005-ös Brokeback Mountaint annak ellenére sem engedték bemutatni, hogy a film rendezője, Ang Lee igazi sztárnak számít az országban. Michael Fassbender melegcsókját szintén cenzúrázták az Alien: Covenantból, míg a Szépség és a szörnyeteg meleg jelenete maradhatott.

A Marvel nagy sikerű szuperhősfilmjét, a Deadpoolt, amit a 20th Century Fox forgatott, és az amerikai forgalmazásban R-besorolást, azaz 18 éven felülieknek karikát kapott viszont egy az egyben betiltották 2016-ban. Az indok az volt, hogy a Deadpoolban túl sok és öncélú a káromkodás és az erőszak, ráadásul meztelenség is van benne.