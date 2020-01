Nemi erőszak, szexuális bántalmazás: Los Angelesben is bíróság elé áll Weinstein

A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt, mindkét eset 2013-ban történt – jelentette be hétfőn Jackie Lacey kerületi ügyész, pár órával azután, hogy Weinstein New York-i ügyében elindult a 12 tagú esküdtszék kiválasztása.

„Hisszük, hogy a bizonyítékok be fogják mutatni, hogy a vádlott felhasználta hatalmát és befolyását, hogy az áldozatokhoz férkőzzön, és erőszakcseleményeket kövessen el ellenük” – írta közleményében Lacey.

A Los Angeles-i ügyészség a közelmúltban közölte, hogy nyolc ügyet vizsgál, valamennyi esetben szexuális támadással vádolják Weinsteint. Az ügyészség szerint a két eset, amelyben most vádat emeltek, 2013-ban két nap különbséggel történt egy helyi szállodában. Az áldozatok kilétét nem hozták nyilvánosságra.

Ha Weinsteint bűnösnek találják, a kaliforniai törvények szerint akár 28 év börtönbüntetést is kaphat. Az ügyészség ötmillió dollár óvadék kiszabását indítványozta. A New York-i ügyben, ahol öt szexuális bűncselekmény, köztük szexuális erőszak miatt áll bíróság elé, akár életfogytiglani büntetésre is számíthat, ha bűnösnek találják.

A 67 éves Harvey Weinstein ártatlanságát hangoztatja, tagadja, hogy szexuálisan zaklatott mintegy 80 nőt az elmúlt évtizedekben, és azt is tagadta, hogy 2006-ban és 2013-ban helytelen szexuális közeledést tanúsított volna két nőhöz. Minden esetről azt állította, hogy a szexuális közeledés és az aktusok kölcsönösek voltak, és közös megegyezésen alapultak.