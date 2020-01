Channing Tatum élete egyetlen, óriási musical lesz

Channing Tatum lesz a főszereplője és a producere a Disney új musicalkomédiájának, a Bob the Musicalnek, írja a The Hollywood Reporter. Ezt a projektet nem kevesebb, mint tizenhat éve próbálja megvalósítani a stúdió, de valami miatt soha nem jött össze. Már vagy féltucatnyi író dolgozott a forgatókönyvön, és egy csomó potenciális rendező neve merült fel, köztük a Michel Hazanavicius, az Oscar-díjas A némafilmes rendezője. Ennek ellenére a filmhez még most is keresik a rendezőt.

A sztori középpontjában egy teljesen átlagos fickó, Bob áll, aki egy napon beveri a fejét. A fejsérülése következtében bárkivel is találkozik, rögtön elkezdni hallani az illető szívének dallamát. (Nem vicc, tényleg ez a történet.) Ettől Bob élete egyetlen, óriási musicallé változik, aminek nem örül igazán. Ez utóbbi mondjuk érthető, elég csak a nemrég mozikba került Macskák muscialre gondolni.

A filmet korábban, amikor még Michel Hazanavicius volt a rendezőjelölt, Tom Cruise főszereplésével akarták megvalósítani, de ő inkább sikersorozataival, a Mission: Impossible és a Top Gun folytatásokkal van elfoglalva.

Hogy mikor kerül a mozikba a Bob the Musical, egyelőre nem tudni.