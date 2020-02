Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Hétfőn délután meg kellett szakítani a szexuális zaklatással vádolt producer tárgyalását, ugyanis az egyik tanú, akit több mint négy órán keresztül faggatott a védőügyvéd, sírógörcsöt kapott és nehezen vette a levegőt. James Burke bíró végül úgy döntött, kedden folytatják tovább a tanúk meghallgatását - írja a Guardian.

A nőt, akit állítása szerint Harvey Weinstein 2013-ban kétszer is megerőszakolta, a producer védőügyvédje, Donna Rotunno notórius hazudozónak próbálta beállítani, aki kihasználta a producert, hogy előremozdítsa a karrierjét. Rotunno azzal érvelt, hogy a tanú minden találkozásukkor manipulálta a férfit, azt éreztette vele, hogy szexuálisan vonzódik hozzá. A nő ezt tagadta. A beszámoló szerint Rotunnonak ez volt az eddigi legkeményebb karaktergyilkossági kísérlete, Weinsten vádlói közül eddig senkivel sem bánt ennyire keményen.

A tanú azután sírta el magát, miután az ügyvédnő felolvasott egy levelet, amit a nő még 2014 májusában írt a volt barátjának, és amiben elismerte, hogy lefeküdt a producerrel, és amiben arról is beszámolt, hogy Weinstein nemi szerve furcsán néz ki, és nem is működik, altestét pedig hegek borítják. Az e-mailben emellett arra is utalt, hogy korábban szexuálisan zaklatták, és amikor Rotunno visszakérdezett, hogy ez fiatal korában történt-e, a nő sírógörcsöt kapott.

Donna Rotunno korábban is vállalt már hasonló ügyeket, és a Guardian szerint csak egyetlen egyszer veszített. Bár a nyitóbeszédeknél megígérte, hogy csapatával nem fogják megszégyeníteni az áldozatokat, a hétfői eset azt bizonyítja, senkivel nem fognak kesztyűs kézzel bánni, ez viszont visszaüthet.

A botrány kirobbanása óta 105 nő jelezte, hogy a filmmogul szexuálisan zaklatta vagy bántalmazta, de ebben a perben csak töredéküket hallgatják ki tanúként. Azoknál a nőknél, akiket az elmúlt pár napban meghallgattak, Rotunno mindig azzal érvelt, hogy anyagi haszonszerzés miatt vállalták a pert.

