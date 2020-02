Itt van az új Wes Anderson-film első előzetese

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Megjelent a The French Dispatch, vagyis Wes Anderson (Grand Budapest Hotel, A fantasztikus róka úr, Okostojás) következő filmjének első előzetese. A történet egy csapat amerikai újságíróról szól, akik egy fiktív francia városban élnek a 20. században. A film július végén érkezik parádés szereposztással.

Jó szokásához híven, Anderson ismét fantasztikus szereposztással készítette az új filmjét, hiszen felbukkan benne Timothee Chalamet, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Owen Wilson és természetesen Bill Murray is. A forgatókönyvet Anderson írta Roman Coppola, Francis Ford Coppola fia segítségével, de részt vett a munkálatokban a főleg színészként ismert Jason Schwartzman is. Neki köszönhető az a történet is, amelyből a Kutyák szigete c. Anderson-film készült 2018-ban.