Magyar animációt díjaztak az elmaradt SXSW fesztiválon

Andrasev Nadja legújabb rendezése, a Symbiosis nyerte az amerikai South by Southwest (SXSW) Filmfesztivál legjobb animációs kisfilmnek járó díját a texasi Austinban, derül ki a Variety keddi cikkéből.

Austin polgármestere, Steve Adler március 6-án jelentette be, hogy a világot sújtó koronavírus-járvány miatt idén nem rendezik meg a hónap közepére tervezett SXSW-t. Az esemény több mint 30 éves történetében először maradt el a fesztivál, a szervezők ezért online választották ki a filmes szekció győzteseit.

A fesztivál fődíját Cooper Raiff Shithouse cím filmje kapta, a legjobb rendezők a Topside alkotói, Celine Held és Logan George lettek, a legjobb színészi teljesítménynek járó díjat a Really Love főszereplői, Kofi Siriboe és Yootha Wong-Loi-Sing kapták, a legjobb dokumentumfilmnek pedig Katrine Philp An Elephant in the Room című munkáját választották.

Andrasev Nadja 2016-ban Cannes-ban, a világ legfontosabb filmfesztiválján nyert díjat A nyalintás nesze című animációs kisfilmjével, amely a megosztott harmadik díjat szerezte meg a vizsgafilmeket versenyeztető Cinefondation programban. A film ezen felül még számos elismerést bezsebelt szerte a világon.

Ezt követő munkáját, a Symbiosist a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon láthatta először a hazai közönség, ahol három díjat is kapott – a legjobb elsőfilmnek járó elismerést, az Országos diákzsűri díját, valamint a Magyar Filmkritikusok díját.

Andrasev Nadja Symbiosis című animációjában egy fiatal nő a férje szeretői után kutat, féltékenységét pedig hamar felváltja a kíváncsiság. Az SXSW-n díjazott magyar alkotás előzetesét itt lehet megnézni:

