Ridley Scott-tal és Lady Gagával jön a Gucci-film

Ridley Scott régóta tervezte a Gucci-film megrendezését, melyhez most az MGM filmstúdióval szerződött a film elkészítésére. Egy szereplőről, Lady Gagáról már biztosan tudni, írja az MTI.

A Gucci-divatbirodalmat bemutató film Maurizio Gucci meggyilkolásának történetén keresztül mutatná be a Gucci történetét. Maurizio Guccit 1995-ben lőtte le egy bérgyilkos, később Gucci egykori feleségét ítélték el bűnrészesként a gyilkosság megszervezésében. A nőt 29 évre ítélték, de hamarabb szabadult a börtönből, volt férje után járó milliós nagyságrendű életjáradékát pedig jogosnak ítélte a bíróság.

A korabeli sajtóban a fekete özvegyként is emlegetett Patrizia Reggiani szerepét kapná Lady Gaga. A stúdió egyelőre tárgyal a színésznővel szerződéséről. A film forgatókönyve egyébként A The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed című könyv alapján készül majd.

A filmet Scott rendezi, felesége, Giannina Scott pedig a producere lesz. A filmért folytak a harcok, a Netflix is tett ajánlatot, de végül a széleskörű mozis forgalmazás ígéretével az MGM stúdiója nyert: az MGM forgalmazza egyébként például a James Bond-filmeket is. Habár a koronavírus miatt a stúdió produkciói a többiekhez hasonlóan állnak, az új főnök, Michael De Luca mégsem tétlenkedik, előre köti le az MGM jövőbeni filmjeit.

A film megvalósulásában annyira biztos a stúdió, hogy már ki is tűzték a premiert 2021. november 24-re.