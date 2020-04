A koronavírus-járvány miatt sorra halasztják későbbi időpontra vagy hagyják ki egyre több film mozis bemutatóját a forgalmazók, és a sor most folytatódik a Warnerrel. A stúdió ugyanis következő hónapban mutatta volna be a Scoob! c. animációs filmjét, ami az itthon is népszerű Scooby Doo-ról és barátairól szólt volna, de mozi helyett az emberek csak digitálisan láthatják majd a produkciót.

A Variety írja, hogy az Egyesült Államokban május 15-től bárki kikölcsönözheti a filmet online 20 dollárért, vagy megveheti 25-ért, viszont a streamingre még várni kell az HBO Max indítása miatt. Nem véletlenül várnak ki, ugyanis a Universal minden idők legnagyobb digitális premierjét csinálta meg nemrég a mozik helyett digitális kölcsönzés sorsára jutott Trolls World Tour c. animációs filmmel.

Más stúdiók viszont már a streamingen dolgoznak, a Paramount a Netflixnek adta el a The Lovebirds c. romkomjának a jogait, miközben a Disney Artemis Fowl-adaptációja mozik helyett a Disney Plusra érkezik majd.