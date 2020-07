Az új Nolan-film helyett a Pesti Balhé várja a nézőket

Bár a nagy hollywoodi szuperprodukciók mozis bemutatóit sorra tologatják egyre későbbi dátumokra, azért nem maradnak új filmek nélkül az újranyitó magyar mozik. Legalábbis egy új magyar film biztosan érkezik, a Pesti Balhé premierjét ugyanis a tervezettnél előbbre hozták. A film Facebook-oldalán jelentették be, hogy a korábban közölt dátumnál két héttel hamarabb, már július 30-tól vetítik a vígjátékot a magyar mozik. Így ez lesz az első magyar film, amit a koronavírus-járvány kitörése és a karantén után láthatnak a nézők.

A Pesti balhé sztorija szerint egy csapat egykori gimis havert megint összefúj a szél, és kifundálják, hogy egyikőjük eléggé jellegzetes festményét becsempészik egy régóta várt aukcióra. Ennek persze mindenféle kalamajka lesz ennek a vége, az első előzetesben van pofon, ingletépés, falon átkúszás, létramászás, mellbimbó-csavargatás, Molotov-koktél, és a magyar filmekből kihagyhatatlan Szabó Simon is. Rajta kívül még Mészáros Béla, a Kincsem színésznője, Petrik Andrea, Elek Ferenc, Inotay Ákos és Jászberényi Gábor játszanak a filmben. A kisebb szerepekben is ismert színészeket láthatunk, többek között Hegedűs D. Gézát és Reviczky Gábort. A Pesti balhé rendezője Lóth Balázs (Nincs mese, 200 első randi).

Korábban úgy volt, hogy Christopher Nolan várva várt Tenet című filmjének bemutatójával indulnak újra a mozik az egész világon. Csakhogy néhány napja kiderült, hogy New York állam kormányzója egyelőre mégsem engedélyezi a koronavírus-járvány miatt bezárt mozik újranyitását, így a stúdió újra későbbre tolta a Tenet bemutatóját. De más nagy filmek premierje is későbbre csúszik, így a Mulan élőszereplős verzióját is csak augusztusban láthatjuk.