A Netflixen köthet ki az Atomszőke folytatása

A Games Radarnak adott interjút Charlize Theron, amelyben a színésznő arról is beszél, hogy folytatás készülhet a 2017-es Atomszőke c. akciófilmhez, méghozzá a Netflixen.

Theron azt interjúban elmondja, hogy hosszasan tárgyaltak Scott Stuberrel, a Netflix saját gyártású filmekkel kapcsolatos részlegének vezetőjével, aki kifejezetten érdeklődőnek látszott, hogy az Atomszőke 2 a Netflixen kössön majd ki. Theron szerint már írják a forgatókönyvet, és szerinte komoly lehetőséget rejt az, hogy az első filmben alig bontották ki a főhős személyiségét és múltját.

A 2017-es, Budapesten forgatott Atomszőke a The Coldest City nevű képregényen alapul, és az a David Leitch rendezte, aki dolgozott az első John Wicken, a Deadpool 2-n és a Hobbs és Shaw c. Halálos iramban-spinoffon, de rábízták az egyelőre előkészítés alatt álló The Division játékadaptációt is.

A filmről annak idején azt írtuk, hogy Theron nagyon szexi és menő végig, kár, hogy maga a film nem lett az.