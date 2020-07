Ryan Gosling és Chris Evans egymásra vadásznak a Netflix eddigi legdrágább filmjében

A Deadline információi szerint Netflixre készítik legújabb filmjüket a Russo testvérek, akik olyan filmeket rendeztek az elmúlt években, mint a Bosszúállók: Végjáték, vagy az Amerika Kapitány: A tél katonája. Legalább 200 millió dollárból gazdálkodhat majd Joe és Anthony Russo, főszereplőnek pedig sikerült megszerezniük két igazi szupersztárt: Ryan Goslingot és Chris Evanst.

A The Gray Man forgatókönyve Mark Greaney regénye alapján készül. A történet egy Court Gentry nevű (Gosling) ex-CIA ügynökről szól, aki karriert váltott és már bérgyilkosként dolgozik. Őt próbálja élve vagy halva elkapni egy másik CIA ügynök, Lloyd Hansen (Evans).

A rendezők szerint Court Gentry figurája köré egy komplett univerzumot lehet építeni, vagyis ha az első rész jól sikerül, akkor további filmekben láthatjuk majd a Gosling által játszott bérgyilkost.

Joe és Anthony Russo célja, hogy a James Bond-filmekhez mérhető, grandiózus, sok egzotikus helyszínen játszódó franchise alapjait tegyék le, ezért is kellhet a hollywoodi mércével nézve is kiemelkedő, 200 millió dolláros költségvetés. Ez még a Netflix tekintetében is magasnak számít, eddig csak Martin Scorsese legendásan hosszú gengsztereposzára, az Írre költöttek el ilyen sok pénzt.