Jared Leto Joker után Andy Warhol bőrébe bújik

Jared Leto játssza a világhírű képzőművészt, Andy Warholt egy hamarosan készülő filmben. Ezt maga a színész jelentette be Instagramján, hozzátéve, hogy nagyon izgatott és hálás a lehetőségért, hogy eljátszhatja Warholt.

Hogy az Öngyilkos osztag és a Szárnyas fejvadász 2049 Oscar-díjas színészének mikor lesz ideje erre a filmre, az egyelőre nem világos. Az IMDb szerint ugyanis öt filmje van készülőben jelenleg, igaz, ezek közül kettőt már leforgattak. Az egyikben, a sorozatgyilkosos The Little Thingsben Denzel Wahingtonnal szerepel, a másik filmben pedig a Pókember-főgonoszt, Morbiust kelti életre. Ezek mellett tervben van egy Harley Quinn film és a Tron 3 is vele.

Jared Leto legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy csak közel két héttel a járvány kitörése után értesült a koronavírusról, ugyanis hosszú meditáción volt a sivatagban, ahol sem telefont, sem más kommunikációs eszközt nem használt.