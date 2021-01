Kétéves korában a legtöbb gyerek még a homokozóval ismerkedik, ám a kaliforniai születésű Eldrick Tont Woods – akit Tiger Woodsként ismert meg a világ – már egy televíziós műsorban mutatja meg, hogy profi golfozó. Természetesen ez az archív tévéfelvétel is látható a HBO saját gyártású, Tiger című kétrészes dokumentumfilmjében.

A film rendezői, Matthew Heineman és Matthew Hamachek azt igyekeznek bemutatni több mint négy órán keresztül, hogyan és miért lett egy színes bőrű kaliforniai kisfiúból sportlegenda, amerikai ikon, és arra is válaszokat keresnek, vajon törvényszerű volt-e a bukása.

Tiger Woods, a golfpályán legyőzhetetlen, jóképű, szerény, színes bőrű mintacsaládapa és multimilliomos eszményi példaképnek számított az ezredforduló idején.

Maga a megvalósult amerikai álom, személyisége, eredményei, a róla kialakult kép alapján az USA határain messze túl is fogalommá vált.

A filmben halljuk ma már halott édesapját a fiáról beszélni, kamera elé áll első szerelme, mesél emlékeiről általános iskolai tanár nénije, elmondják véleményüket barátai, közvetlen munkatársai, sportolók, újságírók és luxusprostik.

Lassan kirajzolódik a kép egy kisfiúról, akit nyugalmazott katonatiszt édesapja, a vietnámi háború veteránja születése óta arra nevel, hogy a világ valaha élt legnagyobb golfjátékosa, legnagyobb hatású színes bőrű férfija legyen.

Arra, hogy ebből még baj is lehet, már Woods kezdeti sikerei idején is gondolt a filmben szereplő nyilatkozók többsége. Legalábbis most erről beszélnek. Főleg első barátnője beszél ezzel kapcsolatos aggodalmairól viszonylag hosszasan. Később megmutatja a szakító levelet is, amit Tigertől kapott, aki épp elindult a szupersztárstátusz felé vezető úton. A ma is csinos hölgyben talán még akad némi keserűség, ami befolyásolhatja véleményét.

Az afroamerikai, ázsiai és európai génekkel is rendelkező fiatalember zsinórban hatszor nyerte meg a junior-világbajnokságot, 1994-ben ő lett Amerika valaha volt legfiatalabb amatőr golfbajnoka. Két év múlva már a profik között folytatta lenyűgöző győzelmi sorozatát.

1997-ben megnyeri az első Mesterek Tornáját a hivatásosok között. Ez további négy alkalommal sikerült neki. Visszatérése utáni, 2019-es tornagyőzelme szinte felfoghatatlan, csodával határos siker.

Earl Woods nyugalmazott alezredes szerint fia hatása legföljebb Nelson Mandeláéval, Jézuséval és Gandhiéval hasonlítható össze ezen a világon. Látjuk, amint egy tévéinterjúban Tiger mosolyogva hárítja az erre vonatkozó újságírói kérdést: Ugyan, ezt csak a papa gondolja!

Meg a Nike sportszergyártó cég, amely több reklámkampányt épített a megnyerő golfzsenire, és a mai napig tart a mindkét fél számára gyümölcsöző együttműködésük.

Elképesztő sikerek, hihetetlen ütések, földöntúli koncentrálóképesség, gyönyörű feleség és dollárszázmilliók jelzik Tiger Woods életpályáját az ezredforduló táján. A tökéletes sportolóról, családapáról, üzlet- és úriemberről néhány év múlva kezdenek furcsa pletykák keringeni, de a Las Vegas-i bulikról, night clubokról, escortlányokról szóló hírektől akkor még sikerült távol tartani a szenzációra éhes sajtót.

A XXI. SZÁZAD ELEJÉN TIGER WOODS A VILÁG LEGJOBBAN KERESŐ SPORTOLÓJA. VAGYONÁT EGYMILLIÁRD DOLLÁR KÖRÜLIRE SACCOLJÁK A SZAKÉRTŐK.

Balesete előtt néha még megelőzte Michael Schumacher, de 2008-ban már egyértelműen Woods volt földünk legjobban fizetett profija, aki hivatalosan keresett 110 millió dollárt a golf révén. Azért érdekes az évszám, mert, mint az a dokumentumfilmből is kiderül, akkor már egész stábot állítottak rá a sztárok botrányaira szakosodott bulvárlapok. 2009-ben megtörtént, amire vártak: Tiger Woods, a golfzseni, mintaférj és mintaapa lebukott. Ezt harsogták a címlapok, ezzel robbantottak a tévés hírműsorok, vicceltek a standuposok:

TIGER SZEXMÁNIÁS, AKI TÖBB TUCAT NŐVEL CSALTA MEG A FELESÉGÉT.

„Légy óvatos, amikor képet alkotsz magadról a nyilvánosság előtt, mert mindennel el kell számolnod, és mindent számon is kérnek rajtad” – mondja kegyetlen mosollyal a filmben Neal Boulton, a celebbotrányokra specializálódott National Enquirer bulvárújság egykori munkatársa.

A látottak alapján ekkor bólint az ember, és elismeri: tényleg visszaüthet, ha valakinek az egész gyermek- és kamaszkorát az abszolút tökéletességre való törekvés határozza meg. Ha pedig sikerül az álom, és minden idők legnagyobb golfbajnoka lesz belőle, akiért a legmenőbb rocksztároknál is többen rajonganak, akit kétéves kora óta kamerák és autogramvadászok üldöznek, és akiből paparazzók tucatjai élnek, valóban összegyűlhet némi nehezen kezelhető feszültség.

Bulvárvihar, világbotrány, ötszázmilliós válás mellett a szervezete is jelzi, hogy mindennek ára van. Egyre súlyosabb ízületi és gerincfájdalmakkal küzd. Tiger zsenialitását mutatja, hogy a legjobb forgatókönyvírói technikát követve meglepik a nézőt, és a történetnek ezen a pontján még nem következik be a tökéletes bukás. Golfütővel a kezében továbbra is legyőzhetetlen – legalábbis egy ideig. Végül ő sem kerülheti el sorsát: veszít a pályán és veszít az életben.

FÁJDALMAK, FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK, DROGOS VEZETÉS, LETARTÓZTATÁS, MEGSZÉGYENÜLÉS. ITT ÉRNE VÉGET EGY MAGYAR JÁTÉKFILM, DE EZT A FILMET NEM NÁLUNK ÍRTA AZ ÉLET.

Tiger felállt, logikus gondolkodással a fenti tények alapján felfoghatatlan módon fizikailag és szellemileg talpra állt. A film végén maga is megfogalmaz erről néhány gondolatot, de ezt idézni már tényleg spoiler lenne.

Tanulság? Az kiderül, hogy Tiger Woods a sporttörténelem egyik legnagyobb golfjátékosa, hihetetlen belső erővel, tehetséggel és elhivatottsággal küzdő sportoló. Megcsalja a feleségét, de imádja a gyerekeit. Egy aktív milliárdosról készülő dokumentumfilmben ennél durvább tényfeltárást várni nem megalapozott. Az, hogy végül is minek köszönheti sikereit és bukásait, a film végén is talány marad, de talán nem is ez a lényeg. Meg ott van az a néhány ütés is, ahol Tiger röpteti meg a labdát, de szemmel láthatóan angyalok igazítják a golflyukba.

