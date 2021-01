Legkevésbé sem halálos a harcmező a Netflixen

Ismét egy példa arra, miért nem kell minden filmet leforgatni. Pedig lehetett sejteni, hogy olyan magyar címmel, mint a Halálos harcmező (nem mintha az angol cím széttépte volna a címalkotók fantáziáját), a Netflixen sem fut fényes karriert,

és úgy tűnik, hogy az önálló mozifilmekre kiéhezett közönség is csak közepes kedvvel díjazza azt, ha egy történetet nem nyújtanak a végtelenbe.

De attól, mert egy filmet 115 percre vágnak, még nem lesz jó. Ráadásul minél rövidebb valami, annál velősebben kell mutatni. A velőhöz pedig jól felépített alapokra van szükség.

Márpedig a Halálos harcmező olyan, mintha valakinek az – az amúgy nem éppen eredeti – ötlet jutott volna az eszébe, hasonlóan a képregényekhez, hogy milyen remek volna a konzolok világára tervezett játékokat filmre vinni.

Nos, ebben az esetben egyáltalán nem lett volna baj, ha mindez csak ötlet szintjén marad, de tény, elnézve a film első negyedóráját, ebből akár születhetett volna izgalmas mozi is.

Lett helyette egy klisékkel telerakott közepes alkotás, aminek a látványvilágával amúgy nem lenne semmi gond, leszámítva azt az egyetlen apró tényezőt, hogy az épített háborús környezetből, a lepukkant lakótelepi világ díszleteiből olyan természetességgel árad a mesterkéltség, hogy ennél még a Sniper Ghost Warrior 3 lövöldözős játék paneljei is valósághűbbek.

Azt most hiába is hoznánk fel pozitívumként, hogy az alkotók a filmre szánt sok pénz egy részét Magyarországon költötték el. Ez persze jó a hazai filmgyártásnak, de attól még, hogy ujjongunk annak, hogy a kelenföldi hőerőmű retró épülete ismét híres lett (a 2013-as Drakula sagában, a 2014-es Houdini-filmben, a 2018-as Terminálban, a 2019-es Hatan az alvilágból is híres már),

a film tetszési indexén még nem kell feltolnunk a potméter gombját.

Ez a film kicsit olyan, mintha a rendezők és a színészek gyakorlatoztak volna egy hamarosan készülő gigantikus alkotáshoz. Ha innen nézzük, ez film remek.

Pedig a szereplőgárda sokat ígért. Viktor Koval hadurat Pilou Asbaek alakítja (Trónok harca), a drónpilóta Harp szerepében Damson Idris (Fekete tükör, Fehér hó) és Leo, a szuperkatona Anthony Mackie (Valós halál, Bosszúállók).

Ez a film nem miattuk kocog a középmezőnyben,

hanem leginkább azért, mert a története erőltetett: egy drónpilótát parancsszegésért bedobnak egy kelet-európai harctérre, ahol a hadúr atomot akar kilőni a jókra, akikről sejteni lehet, hogy annyira mégse jók.

Lehet, hogy a forgatókönyvírók nem vették észre, hogy ilyen sztoriból mintha néhány már a celluloidkorszakból is futna? Ám ha mégis tudtak róla, legalább újraértelmezhették volna, megtölthették volna történettel és lélekkel, amitől a dráma emberi lesz,

nem pedig olyan, mintha egy számítógép memóriája dobta volna radnom papírra.

Mindezek ellenére ez a film egyszer nézhető. Kóla és popcorn azonban nem árt hozzá, mert akkor lesz valamilyen íze is.

Halálos harcmező (Outside the Wire), 2021

rendező: Mikael Hafström

amerikai sci-fi-akciófilm, 115 perc, 2021. (16)

(Borítókép: Jonathan Prime / Netflix)