Kicsiny hazánkban számos blockbuster filmet készítettek, de a híres magyar alkotások forgatási helyszínei is kedvelt célpontjává váltak a kultúra iránt érdeklődőknek. Názer Ádám, a Média a Közösségért Filmturisztikai Egyesület elnöke mesélt arról, hogy mi is az a filmturizmus, melyek a legnépszerűbb hazai filmes helyszínek, és hogy felvirágozhat-e a célközpontú utazás a vírus lecsengése után.

De mi is az a Filmturista-mozgalom?

A Filmturista egy blog, brand, szolgáltatóműhely és csapat, ami filmesekből, utazási szakemberekből és lelkes filmturisztikai rajongókból áll. Nemzetközi példák nyomán elindulva körülbelül tíz éve kezdtek el foglalkozni a témával. A magyar filmturizmus fejlesztendő biznisz, hiszen van az országnak egy kulturális, gazdasági dimenziója, ami egyelőre méltánytalanul alulértékelt.

Erre érdemes odafigyelni, a külföldi példák mutatják, hogy milyen jól lehet a mozgalmat különböző szempontokból hasznosítani.

A Filmturista szeretné megteremteni, meghonosítani és persze népszerűsíteni a magyar filmturizmust. Elég „átnézni” a szomszédba – Ausztriában, Csehországban vagy Horvátországban komoly gazdasági erőt jelent az iparág.

Az egyesületet, vagyis az első hazai filmturisztikai társadalmi szervezetet Názer Ádámék tavaly alapították, néhány héttel a világjárvány első hulláma előtt. A turizmust megtépázta a vírus, meghiúsult sok betervezett projekt.

Tavaly közösségépítő céllal működtek, a közösségi médiában és digitális alkalmazásaikon közel tízezer követőt szereztek. A programokhoz, eseményekhez és gazdasági megoldásokhoz csatlakozhattak volna az érdeklődők, ha nincsen a vírus.

Heteken belül indul az új kezdeményezésük, a pártoló tagság, ahová akár szakmai szervezetek is csatlakozhatnak, támogathatják a magyar filmturizmus kibontakozását, hiszen a Filmturista csapata további szintet szeretne lépni a közösségépítésben.

Ezt a tagságot olyan filmturisztikai szolgáltatásokkal kapcsolják össze, amelyek egy utazónak, nézőnek és szakmabélinek is izgalmas és érdekes perceket jelenthetnek.

A koronavírus bizonyos értelemben jót tett a filmes világnak (a mozikat leszámítva), soha ennyien nem néztek még filmeket, mint a bezártság hónapjaiban. A „képernyőturizmus” a vírus lecsengésével remélhetőleg még több látogatót vonz a képernyőn látott helyszínekre, és segít, hogy az ágazat talpra tudjon állni.

Találkozás a stábbal, vagy „csak” utazás?

A Filmturista itthon eddig a két véglet között mozgott, amolyan se ide, se oda elven, holott mindkét iparág (film és turizmus) hatalmas bevételeket generál, akárcsak az ötvözetük. Budapesten az utóbbi években megforduló sztárok listája maximum Cannes-ban vagy Velencében – az A kategóriás fesztiválokon – látható viszont, esetleg Londonban, ahol a legnagyobb európai gyártóbázis működik.

A produkciókat nagy titkolózás övezi, nehéz megközelíteni egy-egy ilyen forgatást, persze nem lehetetlen. A legelszántabb filmturisták előtt nincs akadály, ha valakivel találkozni szeretnének...

6 Galéria: Hazai filmes helyszínek Fotó: Názer Ádám

A Filmturista energiája jelentős részét a filmturisztikai kutatómunkára fordítja. Több tízezer információt tartalmazó szakmai adatbázisukat folyamatosan fejlesztik. Idősebb magyar alkotókkal is készítenek interjúkat, kifejezetten arra fókuszálva, hogy az ő karrierjükre miként hatott az utazás élménye, vagy melyek voltak a kedvenc helyszíneik. (A pandémia alatt ez egy sajátos szociális misszió is.) Az adatbázis tartalmazza, hogy melyik magyar városban melyik filmet, tévés produkciót forgatták.

Tavaly év végén felajánlották tudásukat és adattárukat a Filmarchívumnak, most egyelőre várják, hogy milyen közös projekt tud megvalósulni a nívós szakmai szervezettel. Idén 120 éves a magyar film; a csapat szeretné, ha nemcsak a szolgáltatásokat piaci alapon igénybe vevő megrendelők, hanem a tudományos, szakmai érdeklődők és a nagyközönség számára is elérhető lenne film és turizmus érdekes elegye. (A blogolást is ezért csinálják.)

Az évtizedes kutatásnak és az adatbázisnak köszönhetően kirajzolódott a Kárpát-medence filmes geográfiája. Csíksomlyótól Sopronig, Tátrától a Balatonig ezernyi érdekes filmes desztináció vár arra, hogy a magyar nézők és utazók felkeressék őket. Elsődleges céljuk a desztinációfejlesztés, valamint az élményalapú turizmus – akár a kisebb településeken is.

Érdekes lehetőséget látnak a magyar és a nemzetközi produkciók premiermarketingjében vagy a meglévő úti célok újragondolásában is. (A magyar kastélyok nagy része kifejezetten sokszínű filmes örökséggel rendelkezik.)

Miért népszerű Magyarországon forgatni?

A filmezés egyszerre kultúra és ipar, persze a gazdasági része is fontos. Jó adókedvezmény-rendszert működtetett Magyarország az elmúlt időszakban, ez komoly előnyhöz juttatta az amúgy is tehetséges szakemberekkel rendelkező magyar filmezést. Biztonságos és szép a város – Budapest –, fontos pozíciót tölt be a világ filmes körforgásában.

A Filmturista projekt célja, hogy pluszélményt nyújtson a nézőknek, ne csak az maradjon meg bennük, hogy lezárták a várost, vagy nehéz volt parkolni egy forgatás során, hanem például egy audio guide segítségével meg is csodálhassák a filmes helyszíneket, esetleg fejleszthessék a vállalkozásukat vagy a településüket egy új attrakcióval.

Sok hotel, múzeum és különleges helyszín tudott bevételhez jutni a forgatásoknak köszönhetően az elmúlt hónapokban. A filmforgatás munkavégzésnek számít, így a nemzetközi filmes szakmai utazások különösen felértékelődtek a pandémia alatt. Ezek a szakmai utazók – akik maguk is filmturisták – továbbra is elsősorban Észak-Amerikából, Nyugat-Európából vagy Ázsiából érkeznek Magyarországra.

Globális kalandok

A Filmturista nem csak a hazai vidékeket tervezi megmutatni az érdeklődőknek. Főleg Közép-Európával és a határon túli magyar területekkel számolnak. Azért fontosak a nemzetközi példák, hogy amolyan kedvcsinálóként megmutassa a magyaroknak – és a szakmabelieknek –, hogy milyen klassz dolog a filmturizmus. Los Angeles, London, Málta, Dubrovnik vagy Új-Zéland – csak néhány hely, ahol kiemelkedően művelik az iparágat.

Az ember biztosra veheti, hogy Magyarországon minden településtől negyedórányira található egy érdekes filmturisztikai pont. A kezdőknek azt javasolják, hogy lokálisan ismerkedjenek a filmturizmussal, már csak a fenntarthatóság miatt is. A filmturizmus interaktív biznisz, fordított interaktivitást mutat. Arra buzdítja az embereket, hogy nézzenek filmeket, majd menjenek ki a természetbe, kiránduljanak, egyenek abban az étteremben, ahol a sztárok, vagy biciklizzenek azon az úton, ahol Arnold Schwarzenegger – egyszóval érezzék jól magukat.

Fontosak a valós élmények, nem csak a képernyő előtt eltöltött percek. 2021-ben éppen a Filmturisztikai Egyesület saját szakmai és szabadidős eseményeket szervez, lesznek séták, ahol be lehet jutni olyan helyekre, ahová csak ritkán, soron kívül. Minden szakmai szereplőt, települést, vállalkozást arra buzdítanak, hogy keressék fel a Filmturistát, ha érdekli őket a filmturisztika, no meg az abban rejlő üzleti lehetőségek.

A Filmturista szakmai partnerei a teljesség igénye nélkül a Nemzeti Filmintézet, a Danubius Hotels, a Hungexpo és a Magyar Turisztikai Szövetség, amelyek lehetőségeket biztosítottak számukra az elmúlt években. A Filmturista nagyon büszke a növekvő számú követőire, akik egyre jobban ráéreznek a filmturizmus szépségére. Bátorítják azokat a kezdeményezéseket, amelyek egyelőre szétszórva, de kitartóan művelik a filmturizmust szerte az országban. Őket kiváltképp közös szakmai munkára invitálják.

Borítókép: Csapó a Mrs. Harris goes to Paris című angol-magyar koprodukciós mozifilm forgatásán egy V. kerületi lakásban 2020. november 2-án. MTI/Mónus Márton