Texasban is lecsapott A martfűi rém

A hatalmas költségvetésű Netflix- és HBO-sorozatok megjelenésével – gondolhatunk például a Trónok harca ikonikus bevezető képeire – a főcím különösen hangsúlyossá, szinte önálló műfajjá vált a filmkészítésen belül.

Olyannyira, hogy több fesztiválon, különösen Amerikában versenyeztetik is őket. Ezek között is a legfontosabb a SXSW (South by Southwest) fesztivál, ahol nemcsak sorozatok, hanem filmek főcímei is versenyeznek. A tizenötös mezőben, ahová a mi alkotásunk is bekerült, olyan hatalmas költségvetéssel készülő művekkel szállhatunk versenybe, mint a Netflix A vezércsel című sorozatának főcíme