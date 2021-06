Egy estére visszatér a Maffiózók, de nem a folytatás

Tavaly decemberben Ann Sarnoff a WarnerMedia vezetője még arról beszélt a Fortune oldalán, de akkor még éppen belendülőben volt a Covid-járvány harmadik hulláma, és sokan a mozi halálát jósolták, hogy nem mondanak le arról az élményről, hogy a mozifilmeket az emberek nagy képernyőkőn nézhessék.

Nem sokkal korábban pedig még arról is szólt a Varietyn, hogy bár soha nem látott időket élünk, 2022-ben már nem készülnek arra, hogy filmjeiket egyszerre off- és online mutassák be. De Sarnoff azt is megjegyezte, hogy tisztában vannak azzal, hogy alkalmazkodni kell a valósághoz, köztük ahhoz is, hogy 2021-ben az Amerikai Egyesült Államok legtöbb mozija minden bizonnyal még csak korlátozott kapacitással működik.

És ami akkoriban még csak beszédtéma volt, az lassan valósággá válik. Már ami a Maffiózók sorozatot illeti. Egy estére The Many Saints of Newark címmel előzményfilmmel folytatódik a nagy sikerű saga.

A történet pikantériáját az adja, hogy ez bár a Maffiózók előzményfilmje, a főszerepet az ijfú Tony Sopranót a 2013-ban, római vakációja közben szívinfarktusban elhunyt James Gandolfini fia, Michael Gandolfini alakítja. Livia Sporano szerepében Vera Farmiga tűnik fel.

A történet az Amerikai Egyesült Államok egyik nem is olyan távoli korszakába vezet vissza, amely 1967 hosszú, forró nyara néven került a történelemkönyvekbe. Walter E. Headley Miami rendőrfőnökének szájából ekkor hangzott el a híres mondat, hogy

amikor a fosztogatás elkezdődik, megkezdődik a lövöldözés is.

Azon a nyáron az USA több városában zavargások törtek ki a munkanélküliség, a rossz lakhatási körülmények, a rendfenntartók sorozatos visszaélései miatt. Ha ma, jelenkori analógiát keresnénk, talán nem véletlenül vágnánk rá azt, hogy BLM-mozgalom. A korabeli lapok a newarki (New Jersey) zavargásokat egyenesen csataként emlegették. Ilyen történelmi események közepébe repít vissza a Maffiózók előzményfilmje, és éppen azért, hogy megpróbáljon választ adni arra, miért és hogyan lesz valakiből olyan ember, mint a James Gandolfini alakította Tony Soprano. Különösen úgy, hogy a fiatal Tonynak és társainak neki kellene mennie a DiMeo maffiának, de közben azt sem szabad elfelejteni, hogy az élet rendezőelve olykor másként hangzik, mint ahogyan azt elképzeljük. Ahogyan a Variety magazin is felidéz az ehhez illő szövegrészletet Bod Dylan Gotta Serve Somebody című nótájából:

Nos, lehet, hogy az ördög vagy az Úr, de valakit szolgálnod kell.

A The Many Saints of Newark Amerikában 2021. október 1-jén debütál az HBO Max-on, azt még nem tudni, hogy ezzel egy időben Magyarországon is műsorra tűzik-e. A filmet Alan Taylor rendezte, a forgatókönyvet David Chase és Lawrence Konner jegyzi.