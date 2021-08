Már a lengyeleknek is van Van Damme-ja, csak gyöngécske

Nem kapcsolom ki a reklámblokkolót, ugyanis a kártevő oldalak ellen is véd. Nem kéne tán mindenféle káros oldalt belinkelni! :/

Krimi, sportfilm, akciófilm, filmdráma. Nagyjából felsoroltam, milyen műfaji besorolást adnak a Bartkowiak című lengyel filmnek, amit ha valaki nagyon, de nagyon, és valamiért nagyon meg akar nézni, a Netflixen megteheti.

Ha árnyaltabban szeretnék fogalmazni: mi már megnéztük helyette is.

Ez a film ugyanis lehetne remek is, csak éppen attól nem lesz az, amitől hitelesnek szánták: olyan színészeket láthatunk benne, akiket simán megnéznénk bármelyik sportcsatornán, ahol éppen az aktuális MMA-küzdelmeket közvetítik. Kezdetben a belga Jean-Claude Van Damme-mal is ez volt a gond: ügyesebben rúgott a plafonra, semmint a színészi játéka ragadta volna meg figyelmünket.

A film úgy kezdődik, mint bármelyik kommersz bunyós film. Ring, ütésváltás, térdrúgás, majd dráma. Főhősünk, Tomasz (Józef Pawlowski) elveszíti a meccset. Alaphelyzet: bukás, visszavonulás a ringtől, azzal vádolják, hogy tiltott szert szedett, de még ezzel sem tudott győzni.

Kissé sematikus nyitány, de az MMA-rajongók legalább bunyót látnak. Már amennyire egy film ezt igényli, de le a kalappal, élvezhető imitálás.

Aztán snitt.

Hősünk kidóbó egy bárban, ám miután testvére autóbalesetben meghal, elindul a nagyvárosba, hogy eladja bátyja klubját. Aztán nem adja el, mert rájön, hogy Wiktor talán nem is baleset áldozata lett, hanem megölték. És miért? Éppen a klubjáért.

No, innentől kezdve tipikus bosszúállós, megyünk előre, átverekedjük magunkat az életen film ez. Halovány színészi teljesítményekkel, nem is annyira valós helyszínnek, mint inkább műteremnek látszó helyszínekkel, ami valljuk be, elvesz egy film élvezeti élményéből.

Tomasz barátnője, Dominika (Zofia Domalik) is olyan, aki simán lerendezi a huligánokat az utcán, vagyis őt is inkább sportolónak gondolnánk, pedig színész, két éve végzett a Varsói Színházi Akadémán, és a Mindent anyámért (Anyámnak bármit) című 2019-es filmben az év lengyel felfedezettje lett. De sebaj, a sportos színészekben az a jó, hogy nem kell utcai harcosokat filmmesterségre tanítani.

Dominika apját játszó Szymon Bobrowski (szerepe: Pawel Sozoniuk) pedig úgy néz ki a filmben az IMDb-re feltett fényképéhez képest, mintha önmaga nagyapja volna, de ez a szerep jól áll neki: pontosan azt a karakter hozza, amire a forgatókönyvírók szánták: kimért, bölcs, verhetetlen. Ez, mondjuk, nem viszi el a filmet a mennyországba, de jelenléte a vásznon olyan, mintha tényleg színész játszana – eltekintve a piálós-bánatos-búsulós jelentben, mert a szomorúságot éppen úgy hozza, ahogyan nem hisszük el róla, hogy férfilelke darabokban van.

A rendező, Daniel Markowicz törekedett arra, hogy izgalmas bunyós, akciófilmet forgasson, de éppen az említett sutaságok és esetlenségek, valamint a műteremhangulat miatt nem áll össze rendes mozivá. Ám a film legnagyobb bűne az, hogy hagyták, hogy ebben a gonoszok úgy nézzenek ki, mint ahogyan sematikusan gondolkozunk a gonoszokról: rossz arcúak, arcukon az izom folyton feszül, folyton csak kegyetlenek. Vagyis fullba′ nyomják a kegyetlent, ezért olyanok, mint Jámbor Jack a Trópusi viharban: nem vehetők komolyan.

Azonban, és amiért a Bartkowiak megér egy ülést: a lengyelek ismét bebizonyították, hogy remek operatőreik vannak. Tomasz Madejski szeme és látásmódja szép hangulatot kölcsönöz a filmnek, és a történet bármennyire suta is, ezt a filmet legalább nézni lehet.