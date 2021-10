Szex és tinihorror is lesz a hosszú hétvégén

Itt a hosszú hétvége, az ősz kiváló a szabadtéri programokhoz, ám ha este már inkább néznénk valamit a tévében vagy valamelyik streaming szolgáltató platformon, akkor érdemes előre kitalálni, mire fordítjuk az időnket. Hogy ne kelljen azt keresgéléssel tölteni

Összegyűjtöttünk pár címet a hétvége mozis, tévés és streaming kínálatából.

Kezdjük a mozis kínálattal, hiszen rengeteg olyan film érkezett meg őszre, amiket már régóta vártunk. Persze, Magyarországon nincs Halloween, csak Mindenszentek, de ha mégis azon kapnánk magunkat, hogy lázasan faragjuk a töklámpást, akkor borzongós hangulatunkat fokozhatjuk az első igazi magyar horrorfilmmel. A Post Mortem nem tipikus kísértetfilm, amit már láttunk máshol is: a történet a száz évvel ezelőtti magyar vidékre repít vissza, így látványában és hangulatában kuriózum.

Amennyiben ennyi rettegés nem elégíti ki az igényeket, még mindig ott van az Elkxrtuk mozifilm, ami a démonizált Dobrev Klárával most sokaknak talán az egyik legijesztőbb alkotás lehet a hazai mozikban, ám ha valaki másféle két és fél órás előjátékra vágyna, akkor a Dűne tökéletes választás lehet. Sajnos bevezetőfilm, így a teljes kielégülést nem tudja megadni, ám ennél szebben összerakott filmet most keresve sem találnánk. Ha valaki pedig lemaradt volna Daniel Craig legújabb és egyben utolsó James Bond filmjéről, fusson, a Nincs idő meghalni még mindig megtalálható a mozik kínálatában.

S ha már Bond, az HBO GO felületén november 1-ig az összes James Bond film elérhető, értelemszerűen a most mozikban futó produkció kivétel. Steve Jobs életéről pedig még 2015-ben forgattak egy különleges hangvételű filmdrámát Steve Jobs címmel, az HBO GO most ezt is műsorra tűzte. A hosszú hétvége alatt a filmtörténelem egyik legszebb romantikus alkotása, az Egy makulátlan elme örök ragyogása is elérhetővé válik a platformon.

Bár megosztó kritikát kap, itthon az egyik legnézettebb film a napokban a Hipnózisban, amiben Jen, aki mind a magánéletében, mind a hivatásában azt érzi, hogy megrekedt, egy titokzatos hipnoterapeutához fordul segítségért, de egy halálos manipulációs játékban találja magát. Szintén platformon, a Netflixen pörög Az éjszaka fogai című tinihorror, amiben még Megan Fox is vállalt egy kis szerepet.

De nézzünk körül a tévéműsor kínálatában. Hosszú hétvége ide vagy oda, a két fő kereskedelmi csatorna zavartalanul sugározza tehetségkutató showműsorait. Mindenki döntse el, hogy ez számára remek hír, vagy sem. Ugyan csak nagyítóval, ám figyelemre érdemes filmeket is találhatunk az x-ek és sztárok között.

A tévézésnek különös lélektana, hogy ha a távirányítónk egy számunkra kedves filmet fed fel, hajlamosak vagyunk ott ragadni akkor is, ha az adott mozit már ronggyá néztük, és magunktól biztos nem azt választottuk volna esti programként. Ezek az újra egymásra találások kéz a kézben járnak az erős nosztalgiával, amitől a filmek értéke felerősödik, így még a reklámok zavaró szétszabdalásával is a képernyő elé ragadunk.

Szombaton

pont olyan filmeket sugároznak, amik képesek generálni ezt az érzést, így a nosztalgiavonatra a következő produkciókkal válthatunk jegyet: Julia Roberts és Richard Gere örök klasszikusa várja a romantikus lelkeket a Micsoda nő! című filmmel (Cool Tv, 20:20). Ha még mindig várja a levelet a Roxfortból, akkor a Harry Potter és a titkok kamrája a tökéletes választás (Viasat3, 21:00). A nézők könnyed kikapcsolódást, Bridget Jones babát vár, a két igény pedig találkozik (Super TV2, 18:30). Amennyiben a romantikus vígjátékból elhagynánk a rózsaszín részeket, akkor a Családi üzelmek lehet tökéletes választás (RTL II, 23:20). Egy közkedvelt filmsorozat ötödik része, a Die Hard – Drágább, mint az életed is várja a Bruce Willis rajongókat (Tv2, 23:15). Christopher Nolan bármelyik filmjének lehet örülni, A tökéletes trükk az éjjeli baglyoknak kedvez. (RTL Klub, 00:00).

Vasárnap

is találunk alternatívát a showműsorok helyett, rögtön egy kifejezetten kedves vígjátékot, amiben még Meryl Streepet is láthatjuk vicces cigit szívni, és őrlődni két férfi között, ami két szóval leírva: Egyszerűen bonyolult (Super Tv2, 18:30). Rögtön ezután remek színészek hadával érkezik a Tőrbe ejtve című misztikus krimi (Super Tv2, 21:00). Logan – Farkas, azaz az egyik leginkább kedvelt mutánsról szóló film is tiszteletét teszi a vasárnapi kínálatban. (Tv2, 22:40). Ha kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi van a dobozban, akkor a Hetedik ad nekünk kőkemény válaszokat. (Cool Tv, 23:10). Ha az előző este kipipáltuk a varázslós mozi második részét, a Harry Potter és az azkabani fogoly következik. (Viasat 3, 21:00).

Hétfőn azok, akik már nagyon várják a Szex és New York 3. részét, maratonozhatnak, ugyanis az első és a második filmet is vetítik (RTL II, 18:00, 21:00). A Gyűrűk Ura szerzőjének korai éveit és tudományos munkájának kezdeteit mutatja be megrendítően a Tolkien (Super Tv2, 21:00). A „majdnem” Oscar-nyertes filmet is megnézhetjük, a csodálatos Kaliforniai álom kedvez a filmkedvelő-későn fekvőknek (RTL II, 00:00). De egy agyeldobós horror vígjátékot is találunk a listában, ami nem más, mint a Zombieland (Axn, 23:20).