Megváltoztatták a Squid Game eredeti befejezését

A Squid Game című dél-koreai sorozat szeptember nagy durranása volt. A produkció 94 országban lett a Netflix legnézettebb műsora, a premiert követő első négy héten pedig 142 millió háztartásban néztek bele. Hwang Dong-hyuk alkotása maga mögé utasította az addig a maga 82 milliós megtekintésével rekorder Bridgertont, de más sorozatok népszerűségét is megdobta.

A Netflix ugyanis, ha befejezünk egy szériát, más hasonló címeket is felajánl megtekintésre. Így történhetett meg az is, hogy az Alice Határországban megtekintési számai úgy felszöktek, hogy még a streamingszolgáltató is közzétett egy csodálkozó közleményt ezzel kapcsolatban. Az alternatív Tokióban játszódó japán sorozat, amelyben a főszereplőknek a Squid Game-hez hasonlóan életveszélyes kihívásokat kell teljesíteniük, 50 országban került vissza a Netflix napi top 10-es listájára, dacára annak, hogy tizenegy hónap eltelt a premierje óta.

Félelmetes ereje van tehát a mai napig is a Squid Game-nek, amelynek a készítő nemrég tett nyilatkozata alapján úton van a második évada is.

A történet arról szólt ugyebár, hogy 456 eladósodott ember, köztük egy Gi-hun (Lee Junk-jae) nevű, még mindig az anyjával együtt élő és szerencsejáték-függőséggel küszködő fickó is kénytelen volt benevezni egy őrült játéksorozatra. A Squid Game hat kihívása során a résztvevők Dél-Koreában ismert gyerekjátékok halálos verzióit játszották. A győztes pedig brutális pénznyereménynek örülhetett. A sorozat író-rendezője az Entertainment Weeklynek mesélt arról, hogy a Squid Game eredetileg tervezett befejezése más lett volna, és ezt homlokegyenest megváltoztatták.

Nagyon küszködtünk, hogy a kétfajta befejezés közül végül melyiket válasszuk. Az egyikben Gi-hun felszállt volna a repülőgépre, és elment volna. A másik pedig az volt, hogy a főszereplő visszafordul, és elszántan a kamera felé kezd sétálni. Folyamatosan azt kérdezgettük magunktól, hogy jó döntés-e, ha Gi-hun úgy dönt, hogy lelép, elmegy a családjához, és a saját boldogságát hajszolja inkább. Az utolsó jelenetnek illeszkednie kellett a sorozatban kifejtett mondanivalóhoz. Ezért döntöttünk végül inkább a második mellett

– mondta Hwang Dong-hyuk.

A Squid Game számos morális kérdést tett fel az első évad során, ezek pedig nemcsak a szereplők egyéni tragédiájában, hanem úgy összességében is szépen kicsúcsosodtak. A produkció egyik taglalt problémája az volt, hogy miért vannak ekkora társadalmi különbségek a szegények és a gazdagok között. Ez a modern Dél-Koreában különösen nagy problémát jelent.

A sorozatkészítő szerint egyelőre nehéz megmondani, hogy mikor kerülhet adásba a Squid Game második évada. Ha az olyan nagy produkciókból indulunk ki, mint a Stranger Things a Netflixen vagy az Utódlás az HBO-n, előfordulhat, hogy akár két év is eltelhet, mire Gi-hun kalandjai folytatódnak.