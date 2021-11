Az új dél-koreai sorozat a Squid Game-et is lenyomta

A dél-koreai drámákban van valami különleges. Az Oldboy kultstátuszba lépett mostanra, de a Train to Busan című zombifilm is lenyűgözte a nézőket. Olyannyira, hogy Train to New York címmel éppen fejleszti Hollywood a saját verzióját belőle. Bizonyos körökben mindig is népszerűek voltak a távol-keleti ország alkotásai, ám a gát a 2019-ben bemutatott Élősködőkkel tört át. Bong Joon-ho alkotása elvitte az Oscaron a legjobb filmnek járó elismerést, és a sorozatos verziója is készül.

A tévéipar is rátalált Dél-Koreára az elmúlt években, a Netflix különösen nyomja a távol-keleti országban készített szériákat, gondoljunk csak a kardozós-élőhalottas Kingdomra, vagy éppen 2021 legnagyobb szenzációjára, a szeptemberben bemutatott Squid Game-re. Még a streamingszolgáltatónál sem számítottak arra, hogy a halálos kihívásokat mutogató produkció ekkora siker lesz. Az alkotó nem tervezett folytatást, de a 142 milliós rekordnézettség láttán szinte esélytelen volt, hogy ne jöjjön a második évad, ezt maga Hvang Donghjok jelentette be egy interjúban.

Azt szokták mondani, hogy addig érdemes ütni a vasat, amíg forró. Alig telt el két hónap a Squid Game premierje óta, a Netflix újabb dél-koreai sorozattal próbálkozik. Ezúttal egy misztikus drámával, amelynek a halál áll a középpontjában. A november 19-én bemutatott Hellbound, magyar címén Út a pokol felé alapsztorija nagyon izgalmas, a megvalósítása azonban már kevésbé.

A széria első jelenetében egy kávézóban ülő embert látunk, aki izzad és nagyon ideges. Nem is kell sokáig várni, hogy kiderüljön, mitől jött rá a szívbaj. A semmiből ugyanis felbukkan három nagy termetű démon, akik üldözni kezdik a fickót Szöul utcáin. Utol is érik, péppé verik, aztán a kezükből előtörő fénysugárral elporlasztják. Az Út a pokol felé – melyet a Train to Busan készítője jegyez egyébként – egy olyan világba kalauzol, ahol egy angyal jelenik meg a bűnösöknek, aki közli velük, mikor fognak elkárhozni.

A démonok pedig óraműpontossággal érkeznek is, hogy elagyabugyálják és leráncigálják a pokolba a kárhozott lelkeket.

A főbb szerepekben megismerhetünk egy vallási fanatikust, Dzsinszut (Ju Ain), aki tagadja, hogy szektavezér lenne. Az Út a pokol felé első részében azonban több arra utaló jelet is kapunk, hogy nem akkora szent ő sem, mint amilyennek beállítja magát. Az viszont igaz, hogy ő az első, aki Tibetben találkozott a pokol fogdmegjeivel, és ő tud róluk a legtöbbet. Szintén fontos karakter a produkcióban Kyeong-hoon (Jang Ikcsun), egy detektív, akinek a feleségét meggyilkolták, de a tettes megúszta.

Az Út a pokol felé teli van érdekes felvetésekkel és megoldásokkal. Az egyik ezek közül, hogy ha az emberi igazságszolgáltatás elbukik, és a bűnösök megússzák a felelősségre vonást, akkor örülni kell a természetfeletti erők beavatkozásának, vagy elborzadni rajta? A készítők sokat egyszerűsítettek a sorozaton azzal, hogy a démonokat és az angyalt mindenki látja, így senki nem feltételezi, hogy az elkárhozásra ítéltek bolondok lennének és képzelődnek. Mindenki tényként kezeli, hogy vannak, akiknek beköszön egy ijesztően festő angyal, majd jönnek a még barátságtalanabb behajtók a pokolból.

A produkció készítői jól adagolják az akciókat és a beszélgetős jeleneteket, ám a sokkolónak szánt részek sokszor a gyengébb vizuális megoldások miatt inkább megmosolyogtatóak, mint ijesztőek. Hatásvadászat az is, hogy a démonok először jól szétverik az „áldozatokat”. A színészek próbálnak mindent beleadni, de a klisékre felhúzott karakterek nem igazán működnek, és a dráma sem jön át emiatt.

A Netflix új dél-koreai szériája még így is elgondolkoztat, hogy helyenként a trasht súrolja a megvalósítás.

Ez – mondjuk – valamilyen szinten bravúrnak tekinthető.

De miért ráncigálják le a bűnösöket a pokolba? A szabad akarat lényege az lenne, hogy amennyiben valaki megbánja bűneit, az megbocsátást nyerhet, és még változtathat a sorsán. Már csak emiatt érdemes lehet ledarálni a produkciót, amely mindössze 6 részes, de ha értelmesen kifejtik a felvetett témákat, akkor simán lehet belőle guilty pleasure sorozat.

A távol-keleti sorozatok rajongói örülhetnek, mert úgy tűnik, a Netflixnél azt gondolják, hogy Dél-Koreában rátaláltak az aranytojást tojó tyúkra. Ha pedig kitartóan próbálkoznak, ki tudja, a semmiből berobbanhat még egy olyan sikertörténet, mint a Squid Game volt.

Néhány nap elteltével a Hellbound már le is taszította a trónról a Squid Game-et, most már ez a legnézettebb sorozat a Netlifxen. A FlixPatrol elemzése szerint alig 24 órával a bemutató után már 80 országban vezette a toplistát.

Az Út a pokol felé 6 részes első évada a Netflixen magyar felirattal érhető el.