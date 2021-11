Visszatérhet a Netflix vak igazságosztója

A 2010-ben alapított Marvel Televisionnek megvoltak a maga baklövései, elég A S.H.I.E.L.D. ügynökeire, az egy évadot megért Embertelenekre vagy éppen a FOX-on vetített The Gifted – Kiválasztottak című szuperhősös sorozatokra gondolni. Vájt fülűnek vagy inkább mazochistának kell lenni ahhoz, hogy valaki ezekre emlékezzen. Mindazonáltal az olyan sikersztorikat sem szabad elvitatni a Marvel Televisiontől, mint ami a Netflixen vetített, vak szuperhősről szóló Daredevil volt.

A Daredevil még akkor lett nagy durranás 2015-ben, amikor a Netflix hazánkban még nem volt annyira közkedvelt. Matt Murdock (Charlie Cox) története kissé meg is előzte a korát, mert egy olyan szuperhősös produkció volt, ami úgy nyújtott mozifilmes élményt, hogy a tévében ment. A főszereplő nem volt rettenetesen erős, mint Hulk, vagy zseni, mint Tony Stark, egy esendő fickó volt. Egy ügyvéd, aki gyerekkorában megvakult, de így is tenni akart Hell’s Kitchenért, a környékért, ahol felnőtt.

A nappal ügyvédi irodát működtető Matt Murdock éjszakánként félelmetes ördögmaszkot öltött magára, és így osztott igazságot. Emellett a karakter vallásossága is komoly szerephez jutott, a férfi sűrűn viaskodott magában törvényen kívüli tevékenysége miatt. A produkció szereplőgárdája brutálisan erős volt, főképp Daredevil vagy magyarul a Fenegyerek fő ellenlábasa miatt. Wilson Fisket a nézők imádták gyűlölni, és Vincent D’Onofrio kiváló alakításának köszönhetően egy

olyan komplex gonoszt láthattunk, amilyet még a Marvel-mozifilmek is megirigyelhettek.

A három évadot megért Daredevilben bukkant fel először a Jon Bernthal-féle Punisher is, aki saját spin-off-szériát kapott később a Netflixen. A mellékszereplők is korrektül hozták, ami elvárható volt tőlük, Matt Murdock sokat bénázó haverja és kollégája, Foggy Nelson (Elden Henson) és a főhős szerelme, Karen Page (Deborah Ann Woll) ugyancsak szerethetőek voltak, de Claire Temple szerepében Rosario Dawson is emlékezeteset nyújtott. A fontosabb képregényes szereplők közül felbukkant még a titokzatos Elektra is Élodie Yung alakításában, és a halálosztó Célpont (Wilson Bethel).

A Netflix szuperhősös univerzuma olyan sorozatokkal bővült, mint a Jessica Jones, a Vasököl és a Luke Cage, amelyek főszereplői a Daredevillel kiegészülve, a Defenders csapatát megalkotva vették fel a harcot egy veszélyes gonosszal. Hiába nyerték meg ez utóbbi sorozatba még Sigourney Weavert is, a végeredmény felemás lett.

A Marvel és a Netflix „szakítottak” egymással, és 2021-ben már egy új éra kezdődött, hiszen a Disney+-on már olyan szuperhősös sorozatok érkeznek egymás után, amelyek ismert Bosszúállókra épülnek és a Marvel moziuniverzumának fősodrába tartoznak.

Egyes pletykák arról szólnak, hogy a Charlie Cox által játszott Matt Murdock a decemberben érkező Pókember: Nincs hazaútban debütálhat a Marvel moziuniverzumában. Később pedig a Disney+-on kaphat rebootot a sokak által szeretett Daredevil.

A háttérben, úgy tűnik, már őrölnek a szórakoztatóipari nagyhatalom malmai, az általában jól értesült Daniel Richtman, más néven DanielRPK ugyanis kiszivárogtatott egy képet. Ezen az látszik, hogy egy Daredevil-projekthez keresnek szereplőket:

U know what. Fuck it pic.twitter.com/DAt5ri9rRJ — RPK (@RPK_NEWS1) November 14, 2021

Nemrégiben a színész-író David Hayter az MCM London Comic Conon mesélte, hogy tudomása van arról, hogy a Marvel Studios a színfalak mögött már készíti a Daredevil rebootját. Később a szakember azonban visszakozott, mondván, elnézett valamit.

Az biztos, hogy Daredevil, Jessica Jones és a többi, korábban Netflix-sorozatokban látott szuperhős jogai visszaszálltak a Marvel Studioshoz, így legyen szó filmről vagy tévésorozatról, az óriáscég azt kezd ezekkel a figurákkal, amit csak akar. Reméljük viszont, hogy Vincent D’Onofriót nem hagyják ki a buliból, mert nélküle nem lenne az igazi.

A Daredevil mindhárom évada a Netflixen elérhető.