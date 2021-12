Egy új sorozat visszaadhatja a Star Warsba vetett hitünket

2019-ben a Disney+ nyitócímei között volt a The Mandalorian, mely egy Din Djarin (Pedro Pascal) nevű fejvadászt állított a középpontjába. A sztori néhány évvel a Birodalom bukása után, a peremvilágokban játszódott. A főszereplő egyik küldetése rosszul sült el, emiatt pedig az állandóan sisakot hordó férfi jedi-ügyekbe keveredett, és a második szezonban olyan kultikus figurákba botlott, mint Ahsoka Tano (Rosario Dawoson) és Luke Skywalker (Mark Hamill).

A produkció sikere és a mozifilmek gyengélkedése után a Disney úgy látta jónak, hogy a tévébe költözteti a Star Warst. December végén jön a The Mandalorian első spin-offja, a The Book of Boba Fett, de 2022-ben sem fognak unatkozni a nézők, a lassan hazánkban is debütáló streamingszolgáltatón közeleg az év visszavágója az Obi-Wan Kenobiban, az öreg mester és Darth Vader között, illetve jövőre kerül képernyőre a Zsivány Egyes előzménye, az Andor is.

Fotó: Lucasfilm Ltd. & TM.

Bár a közönség korábbi kedvence, a Cara Dune-ként látott Gina Carano kirúgása után a Rangers of the New Republic úgy tűnik, nem készül el, úton van még a Lando, és az Ahsoka is.

Eddig kevés szó esett róla, de a távolabbi jövőben jön még egy Star Wars-sorozat. Ez lesz a The Acolyte, amelytől nem kevesebbet várunk, mint hogy visszaadja még azok hitét is a messzi-messzi galaxisban, akiknek a The Mandalorianben látottak sem tetszettek.

A The Acolyte már csak a készítő, Leslye Headland személye miatt is izgalmas, akinek a nevéhez a Netflix egyik különleges és méltatlanul keveset emlegetett sorozata, a Végtelen matrjoska (Russian Doll) fűződik. A produkció története egy Nadia (Natasha Lyonne) nevű nőről szól, aki időhurokba kerül, és 36. születésnapjának estéjét éli át újra és újra. A széria négy kategóriában is Emmy-jelölést kapott, köztük esélyes volt a Legjobb vígjáték és a Legjobb női főszereplő díjára is, de végül mindkét kategóriában a Fleabaggel szemben maradt alul a 2019-es gálán.

Az új Star Wars-szériával kapcsolatban nemrég jelentették be, hogy a The Hate U Give sztárja, Amandla Stenberg lesz a főszereplője.

A The Acolyte egy misztikus thrillernek ígérkezik, amelynek a története a Köztársaság Fénykorába visz vissza, amikor a jedik erejük teljében voltak, egészen addig, amíg a sithek is össze nem kapták magukat. A külföldi sajtó szerint a produkció a sötét Erő-használókra koncentrálhat majd,

erre utal a cím is, acolyte-ként emlegetik ugyanis azokat, akik Erő-érzékenyek, és arra adják a fejüket, hogy egy tapasztalt Sith nagyúr tanítványainak állnak.

A mostanra a kánonból kikerült, Star Wars: The Force Unleashed-játékok főhőse, Galen Marek is acolyte-nak számított, Vader titkos tanítványát és sztoriját pedig nagyon sokan kedvelték. A Köztársaság Fénykora ráadásul egy olyan időszak, amely izgatja a Star Wars-rajongók fantáziáját, nem csoda, hogy olyan pozitív visszhangot kapott hirtelen a frissen bejelentett Star Wars: Eclipse című videójáték, amely ebbe a korszakba kalauzol majd.

A The Acolyte-tévésorozattól azt várjuk, hogy rettenetesen elüt majd az eddigiektől – bár Yoda nagy valószínűséggel vendégszerepelni fog benne –, így azokat is leültetheti a képernyő elé, akik ódzkodtak eddig a Disney-féle Star Warstól. A produkció forgatása jövőre kezdődik, így 2023-nál korábban biztos nem jön. A női főszereplős széria teli lesz verekedős jelenetekkel, így rendkívül látványosnak is ígérkezik.