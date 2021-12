Szerelmes szörnyekkel indít a Netflixen a Vaják új évada

Pár nap híján két évet kellett várni a Vaják (The Witcher) második évados premierjére, amelyet a Netflix 2019 decemberében mutatott be. Az Andrzej Sapkowski művein, valamint az ismert videójátékos trilógián alapuló produkció rögtön nagy tömegeket, 76 millió embert ültetett le a képernyő elé. A produkció sok kritikát kapott, főleg amiatt, mert a történet keszekusza volt, a főszereplő, Ríviai Geraltról (Henry Cavill) alig tudtunk meg valamit, mert a mutáns szörnyvadász két szónál szinte soha nem beszélt többet, a csapongó évad pedig amúgy is hagyott kívánnivalót maga után.

A készítő, Lauren S. Hissrich megígérte, összekapják magukat, és a CD Projekt Red-féle, The Witcher-trilógiára is jobban építenek majd. A Vaják második évada december 17-én érkezett meg a Netflixre, az évadnyitó alapján pedig úgy tűnik,

megérte türelmesnek lenni. A Vaják első része ugyanis miután elvarrja a nagy csatát követő szálakat, arra koncentrál, ami a játékokban is nagyon működött: a misztikumra, a szörnyvadászatra, és Geralt karizmájára.

Óriási változás az első szezonhoz képest, hogy Ríviai Geralt végre nem csak hümmög és káromkodik, hanem összetett mondatokban beszél, ironizál, és ha kell, meg is leckézteti Cirit (Freya Allan), Cintra királyságának menekülőben lévő hercegnőjét. A főszereplő, Henry Cavill maga indítványozta, hogy Geralt intellektusát is bemutassák, és ne ösztönlényként lássuk a férfit, aki annyiból áll, hogy kardozik, dug, és járja a világot. A készítők tényleg visszavettek a meztelenkedésből, de kicsit sem hiányoznak ezek a 18+ jelenetek, amelyek az első szezonban főképp a hatásvadászatot szolgálták csak.

Félreértés ne essék, a Vajákban biztos lesz még szex, a könyvekben is volt, meg a videójátékokban is, de ha kevesebb van belőle, akkor az úgy valóban hatásos. Főleg, ha még érzelmet is csempésznek bele. Meglepő módon a romantika elég hangsúlyos a nyitórészben, Geralt a szuperdögös boszorkányt, Yennefert (Anya Chalotra) siratja, akinek nyoma veszett. De aztán a főhős fogja magát, és Cirivel együtt elindulnak Kaer Morhenbe, a vajákok főhadiszállásra, mert ott biztonság vár rájuk.

Előtte viszont a hóvihar miatt kénytelen Geralt és Ciri megállni, és a szörnyvadász régi barátja, Nivellen (Kristofer Hivju) otthonában szállnak meg. A férfi nem olyan, mint ahogy Geralt emlékszik rá, ő maga is szörnnyé vált, és láthatóan valamit nagyon rejteget. Nivellen meséje hiába olyan, mint egy mellékküldetés a The Witcher 3-ból, nagyon működik. Henry Cavill, Kristofer Hivju és Freya Allan közt végig megy a verbális adok-kapok, amelynek során még többet megtudunk Geraltról, a drámai múltjáról, és persze a jövőbeli terveiről.

Kristofer Hivju már a Trónok harcában nagy közönségkedvenc volt, Tormundot mindenki imádta, és itt is egy hasonló, bohókás, de rendkívül tragikus sorsú bestiát játszik, aki kicsit olyan, mintha a Szépség és a Szörnyetegből lépett volna ki.

A Vajáknak még mindig azok a részek állnak a legjobban, amikor a szörnyvadászat van a középpontban, ami az epizód végére indul be igazán. Van itt minden, horror, látványos kardozás, és külön jár a pirospont a készítőknek azért, mert Geralt mozdulatai, a mágikus jelek állandó használata, és maga a harcstílus is rettenetesen emlékeztet a The Witcher-trilógiára. Már az első epizód láttán kedvünk támadt elővenni a The Witcher 3: The Wild Huntot, főleg, miután a Vad Hajszát is emlegették, afféle gonosz mítoszként, amiről suttognak az emberek, de senki sem tudja, hogy igazi a fenyegetés, vagy csak egy részeg fickó lázálma.

Egy dolog biztosnak tűnik, a Vaják már az évadnyitóban összeszedettebb, mint az első szezonban valaha volt, Geralt és Ciri párosa remekül működik, és amennyiben a horror és a szörnyvadászat mellett a karakter és világépítés a szezon hátralévő részeiben is hasonlóan nagy hangsúlyt kap, akkor egy rettenetesen szórakoztató évadnak nézünk elébe. Úgy tűnik, megérte két évet várni a Vajákra, és ennek iszonyúan örülünk.

A Vaják második évada a Netflixen szinkronnal és magyar felirattal is elérhető.