Ez az eddigi öt legdurvább Netflix-botrány

A Netflix a globális előfizetők számát tekintve már a 215 millió felé battyog, ezzel pedig abszolút piacvezetőnek számít. Ennek megfelelően az online videótár heti jelleggel ontja magából a különböző filmeket és sorozatokat, a vetélytársak nem is igazán tudják tartani a tempót. Ezek között persze nagy a szórás, sok az átlagos produkció, és szerencsére néha jön egy-egy kiemelkedő alkotás is. Előfordul viszont az is – bár ritkán, tegyük hozzá –, hogy a Netflixnél csúnyán mellényúlnak, és úgy kiakasztják a nézőket valamelyik újdonságukkal, hogy tömegek tombolnak miatta a közösségi médiában.

Összeszedtünk öt esetet, amikor a Netflix különösen felkorbácsolta a rajongók indulatait.

Krisztus első megkísértése

A Porta dos Fundos nevű, YouTube-csatornát is működtető társulat rakta össze 2019 egyik legnagyobb botrányfilmjét. A Krisztus első megkísértése című 45 perces különkiadás több húzásával is rálépett az emberek tyúkszemére. Az egyik ezek közül maga az alapfelállás volt, miszerint Jézus, miután negyven napot töltött a sivatagban, arra ért haza, hogy harmincadik születésnapja alkalmából a családja meglepetéspartit szervezett: ahol Mária és Jézus sokkoló hírt közölt a főszereplővel, miszerint az igazi apja Isten. A karácsonyra szánt különkiadás teli volt hasonló húzásokkal. Arra utaltak a készítők, hogy Jézusnak titokban meleg szeretője volt, anyja pedig füvet szívott. Kétmilliónál is többen írták alá a petíciót, amely a műsor eltávolítását követelte a Netflixről. A Porta dos Fundos főhadiszállására pedig két Molotov-koktélt is bedobtak. A támadásért a Brazilian Integralist nevű extrém vallási szervezet vállalt felelősséget. A Netflix 2021 szeptemberében távolította el a filmet kínálatából, idehaza sem elérhető.

13 okom volt

Nem csak az HBO-nál értenek hozzá, hogy miképp kell sokkoló tinidrámát csinálni. A Netflix 2017-ben mutatta be a 13 okom volt című produkciót, amely nagy botrányt kavart, a mentális egészséggel foglalkozó szervezetek is tiltakoztak a széria miatt, több amerikai iskola pedig levélben figyelmeztette a szülőket, hogy ne engedjék a gyerekeknek, hogy megnézzék az alkotást. A történet szerint egy 17 éves gimnazista lány öngyilkos lesz, ám 13 kazettát hagy maga után, amelyeket 13 különböző embernek küld el, és arról beszél a felvételeken, hogy miért tartja felelősnek őket a haláláért. Az első évad záró epizódjában eredetileg mutatták egy jelenetben Hannah Baker (Katherine Langford) öngyilkosságát, ám a sokkoló snittet a Netflix később kiszedte a sorozatból.

Madarak a dobozban

Sandra Bullock 2018-as filmje, a posztapokaliptikus Madarak a dobozban, annak ellenére hogy brutális nézettségi siker lett, ugyancsak elég nagy közfelháborodást keltett. A filmben ugyanis felhasználtak egy olyan videót, amely egy, a valóságban megtörtént tragédiát mutatott, egy 2013-as esetet, amikor egy olajvonat kisiklott a kanadai Lac Mégantic városában, majd hatalmas tűz keletkezett, ami számos házat megrongált és 47 emberéletet követelt. A balesetet túlélők rendkívül felmérgelték magukat azon, hogy a Netflix így beépítette a filmbe a felvételeket, Québec kultúráért felelős minisztere, Nathalie Roy is nyílt levélben kérte a snitt eltávolítását. Végül a Netflix kivágta a kérdéses jelenetet a Sandra Bullock-filmből, és elnézést is kért az okozott fájdalomért.

Cukorfalatok

A készítő érzékeny felnövéstörténetnek szánta, a tömegek azonban gyerekpornográfiával gyanúsították meg a Cukorfalatok című 2020-as francia filmet. A produkció a szakmában egyébként nagy elismerést kapott, a Sundance Film Festivalon a készítő, Miamouna Doucouré rendezői díjat vihetett haza. A Cukorfalatok posztere azonban, amelyen kislányokat nem a koruknak megfelelő ruhában és sokak szerint szuggesztív pózban ábrázoltak, nagy felháborodást váltott ki. Doucouré halálos fenyegetéseket kapott, petíciók indultak, Texasban pedig még vád alá is helyezték a film miatt a Netflixet. Az online videótár kiállt a Cukorfalatok mellett, amelynek sztorija arról szól, hogy egy 11 éves kislány konzervatív családjával ellenszegülve egy lányokból álló táncos formáció tagja lesz, és az önfelfedezés útjára indul.

Our Planet – Bolygónk csodái

David Attenborough dokuszériája, az Our Planet – Bolygónk csodái 2019-ben azzal sokkolta a nézőket, hogy könyörtelenül bemutatta, milyen hatással van az állatvilágra a globális felmelegedés. Egészen konkrétan rozmárokat mutattak a produkcióban, az állatok egy szikla tetején igyekeztek megmaradni, majd többen a mélybe zuhantak és elpusztultak. A természetfilmeket sokáig az a vád érte, hogy csalnak azzal, ahogy a háborítatlan természetet képernyőre viszik. Holott számos faj, növények és állatok is szenvednek attól a környezetpusztítástól, amit az emberiség elkövet. Egyébként ennek a következménye, hogy a jövőben tarthatunk a további, állítólag akár még durvább járványoktól is. Az elmúlt egy-két évben ez a trend megváltozott, Attenborough is nyíltabban közli a filmjeiben, hogy nagy a baj, tessék odafigyelni, mert mi is tehetünk azért, hogy a helyzet javuljon. Az Our Planet – Bolygónk csodái bizonyos tekintetben zászlóshajó volt, az emberek nem számítottak a megbotránkoztatásra, akadtak, akik azért panaszkodtak, mert a gyerekükkel együtt nézték végig a halálba zuhanó rozmárokat.