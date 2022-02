Ez a Netflix legjobb horrorsorozata, mégis alig ismeri valaki

A közelmúltban a Netflixen több vérfagyasztó sorozat is tarolt a nézők körében. A 81-es számú archívum hetekig kirobbanthatatlan volt a top 3-ból, most pedig a Mindannyian halottak vagyunk című dél-koreai zombiszéria csinál valami nagyon hasonlót.

Január 28-án mutatkozott be a Feria: A legsötétebb fény című spanyol produkció első évada a Netflixen. Az online videótár ijesztgetős újdonságát azonban elég csúnyán elkerülte a közfigyelem. A sorozat meg sem tudta közelíteni az első helyet a Netflixen, és ez nemcsak idehaza, hanem más országokban is hasonlóképp történt, például Amerikában is. Pedig igazi rejtett kincsről van szó, amely annak ellenére, hogy nagyon misztikusan és lassan kezd, szép, és ami egy horrorsorozatnál nem utolsó szempont, tényleg hátborzongató kibontást kap.

A Feria: A legsötétebb fény egy andalúziai faluba kalauzol, valahova az isten háta mögé, ahol már 1975-ben is motoszkál valami, húsz évvel később azonban szó szerint elszabadul a pokol. A főszerepekben két lányt, egy testvérpárt kapunk, akik közül Eva (Ana Tomeno) a vagányabb és bevállalósabb, míg Sofia (Carla Campra) visszahúzódóbb és érzékenyebb, így nagyszerűen kibontva láthatjuk, hogy a teljesen ellentétes személyiségek hogyan reagálnak, amikor valami misztikus csap le Feriára.

Vagyis épp ez a nagy kérdés. Mégis mi okozhatta a mészárlást? Egyik napról a másikra 23 meztelen holttest kerül elő a bányából, a helyszínre kiviharzó rendőrség pedig elsőre azt sem tudja, hogy köpjön vagy nyeljen. A hullák vérben úsznak, és már a pilotban erős utalásokat kapunk, hogy valamiféle szekta működhetett itt, és csoportos öngyilkosságról lehet szó. A slusszpoén az egészben, hogy valószínűleg a már emlegetett lánytesók szüleinek is benne lehet a kezük az egészben, őket gyanúsítják, hogy vezették ezt az őrült gittegyletet.

A Netflix produkciója annak ellenére, hogy rejtélyeskedőn kezd, és alig köt valamit az orrunkra, képes arra, hogy felkeltse az érdeklődésünket. Talán ezek a legizgalmasabb misztikus sztorik, amelyekben ahelyett, hogy mindent elmondanának nekünk, a képernyő előtt ülőknek a készítők, és néznénk, ahogy a főhősök is szépen lassan fényt derítenek az igazságra, a karakterekkel együtt merülünk alá a sötétségbe. A Feria: A legsötétebb fény helyenként a Stranger Thingsre is emlékeztet, a pilot végén az egyik lány konkrétan a „Tótágasban” látja viszont meztelenül kódorgó anyját, aki figyelmezteti, ez nem a valóság.

Mi a fene történhetett itt? Kérdezzük most már másodszor, majd harmadszor, és aztán sokadszor, a helyzet ugyanis, ahogy haladunk előre, egyre ködösebb lesz, és egymás után kerülnek elő az elborultabbnál elborultabb szereplők is. Ahogy elkezdtük nézni a spanyol horrorsorozatot, rögtön világossá vált, hogy nemcsak egy szimpla szektás sorozat lesz ez, hanem valami pokolian sötét erő is ott kolbászol a háttérben. A cikk elején említésre került A 81-es számú archívum, ami valami hasonló témát boncolgatott, de szerintünk a Feria: A legsötétebb fény annál sokkal minőségibb, és az alakítások is kenterbe verik a kazettás sorozatét. Nemcsak az Evát alakító Ana Tomeno és a Carla Campra-féle Sofia kiválók, a mellékszereplők részéről is néha hátborzongatóan jó teljesítményeket láthatunk.

Arra mondjuk érdemes odafigyelni, hogy a szériában rengeteg meztelenkedés van, helyenként indokolatlanul is, szóval a tinis szálak ellenére abszolút felnőtteknek szól a Feria.

A Feria: A legsötétebb fény elképzelhető, hogy a Netflix másik alulértékelt horrorsorozata, a francia Marianne sorsára jut, és nem kap már lehetőséget arra, hogy egy második évadban tovább bontakozzon a sztori. Ezt a 8 részt viszont így is érdemes megnézni, bár lassú tempójú a cselekmény, és az elején úgy tűnik, hogy nem is lesz rendesen kibontva soha, ám a karakterdráma és a furcsa, nem megszokott fordulatok kárpótolnak a fáradalmainkért.

A Feria: A legsötétebb fény szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.