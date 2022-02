Miért hiszik a stúdiók, hogy a jó film hosszú?

A CNN nemrég megjelent cikke azt taglalja, hogy miért érezzük egyre hosszabbnak a mozifilmeket, és miért esik egyre inkább nehezünkre végignézni őket.

Komoly kitartást és türelmet kívánnak meg a nézőktől a legújabb filmek – pláne, ha az illető a moziban szeretné látni az ominózus alkotásokat. A múlt év legfelkapottabb filmjei közül számos mozi megközelítette a háromórás játékidőt, próbára téve a közönség figyelmét.

Csak néhány példa 2021-ből:

Nem lehet határozottan kijelenteni, hogy manapság hosszabb mozifilmek készülnének, mint a filmtörténelem során bármikor is, hiszen a korábbi évtizedekben is születtek maratoni hosszúságú kasszasiker filmek (például a 3 óra 58 perces Elfújta a szél, vagy a kultikus A Keresztapa a maga 3 órájával). Ennek ellenére tagadhatatlan, hogy az idő múlásával egyre gyakoribban a kétórás játékidőt túllépő – moziba kerülő – alkotások.Daniel Loría médiaelemző szerint egyes filmtípusok, amelyek korábban nem voltak olyan hosszúak, most határozottan megnyúltak, azonban továbbra is készülnek rövidebb lélegzetvételű kasszasiker filmek. Az okok tehát máshol keresendők.

A VHS halálával kezdődött minden

Az első blockbusterek Hollywood aranykorában készültek, amely az 1930-as évektől az 1960-as évekig tartott, az ekkor gyártott filmek pedig vitathatatlanul igénybe veszik a nézők idejét. A televízió térnyerésével a stúdiók kénytelenek voltak felvenni egymással a verseny, és filmeposzokkal csábították be a moziba a nézőket.

Az 1970-es és 1980-as években, a házi filmnézés elterjedésével azonban minden egy csapásra megváltozott:

a videokazetták „átvették az uralmat” a filmipar felett, Hollywoodra pedig egyre nagyobb nyomás nehezedett.

Ahhoz, hogy egy film elférjen a VHS-szalagon, elég rövidnek kellett lennie.

Az évek múlásával az otthoni filmfogyasztás a DVD, a Blu-ray, végül a streamingszolgáltatók irányába mozdult el, így a rövidebb játékidő – pontosabban annak jelentősége – ismét háttérbe szorult. Randal Olson adattudós 2014-es elemzése legalábbis ezt igazolja.

Míg a játékfilmek a 30-as évektől a 60-as évekig folyamatosan hosszabbak lettek, 1970 és 1985 között átlagosan 10 percet veszítettek hosszukból, majd ismét „visszatértek” a 60-as évekbeli hosszukhoz. A X-generációs médiafogyasztók, valamint az idősebb Z-generációs huszonévesek – akik még emlékeznek a videokölcsönzésre – így lényegesen hosszabbnak érzik az új mozifilmeket. Mivel azok valóban hosszabbak lettek...

A szuperhősök kora

Míg az elmúlt évtizedekben sokkal szélesebb műfaji skálán mozogtak a sikersztorik, addig napjainkban szinte csak kimondottan hosszú sci-fik, Marvel-mozik, szuperhősös és fantasztikus filmek dominálják a filmszínházakat.

A fordulópontot valószínűleg James Cameron 2009-es filmje, a 2 óra 42 perces Avatar jelentette.

Az Avatar sikere arra ösztönözte a filmstúdiókat, hogy bártan készítsenek vizuális effektekkel teletűzdelt látványos gigafilmeket, mert azok megmozgatják a nézők fantáziáját, és kimozdítják őket a négy fal közül.

Egyre népszerűbbek azonban a Bosszúállókhoz hasonló crossover filmek is, vagyis azok az alkotások, amelyek egy-egy tévésorozathoz vagy más franchise-hoz köthetők, esetleg több stúdió közötti együttműködés keretén belül valósulnak meg. Ezeket a történeteket pedig úgy elnyújtják, mint a rétestésztát...

Mivel sokkal több pénzt költenek ezekre a látványos mozikra, a közepes költségvetésű filmek – például a 90 perces horrorfilmek vagy a 100 perces romantikus vígjátékok – kezdenek kiszorulni a mozik kínálatából, helyette a különböző streamingplatformok tűzik őket műsorra. Annak ellenére, hogy a kisebb költségvetésű, rövidebb a filmek sem tűntek el teljesen a mozikból, már nem teljesítenek olyan jól, mint korábban.

Való igaz, hogy a közönség gyakran panaszkodik a túl hosszú filmekre, a nézők azonban hajlandók belevágni a végtelennek tűnő utazásba... Legalábbis úgy tűnik, hogy a film iránti érdeklődésük erősebb, mint a film hosszának kifogásolása. A Comscore vezető médiaelemzője, Paul Dergarabedian szerint hasonló a helyzet a potenciális Oscar-jelölt filmek esetében is, amelyek szintén hajlamosak lazán bánni a nézők idejével: a stúdiók megadják a filmkészítőknek a kreatív szabadságot, és a közönség ezt tiszteletben tartja.

Ha a kritikusok is elismerik, esetleg díjazzák a filmeket, akkor a tudatosabb közönség hajlandó végigülni a két órásnál is hosszabb mozikat

– vallja Dergarabedian, aki arról is beszélt, hogy a több vetítővel rendelkező moziknál már nem fontos, hogy egy nap alatt minél több rövid(ebb) filmet adjanak le, hiszen sok teremben mennek egyszerre a műsorok, anyagilag is belefér elnyújtani a filmeket.

