Ez az elmúlt évek legjobb időutazós sorozata, mégis alig ismeri valaki

A Hiány (Undone) első évada 2019-ben került képernyőre, és hiába voltak olyan vetélytársai, mint a Csernobil és a Trónok harca, a drámázást tekintve az Amazon első, felnőtteknek készült animációs sorozata simán felvette bármelyikkel a versenyt.

A produkció egy egészen érdekes módszerrel készült, először mindent felvettek rendesen színészekkel, aztán fogták az élőszereplős anyagot, és az animátorok a Rotoscoping technikát használva kockánként követték le a mozgóképet, így téve a lehető legvalósághűbbé a végeredményt. Ennek köszönhető az animációs széria különleges vizualitása, amelyet nagyjából semmi máshoz nem lehet hasonlítani.

A történet Almáról (Rosa Salazar), egy fiatal, mexikói–amerikai nőről szól, aki egy családi veszekedést követően autóbalesetet szenved, és hirtelen látomások formájában elkezd neki megjelenni régen elhunyt apja, Jacob (Bob Odenkirk). Az első 8 részben Alma egész – még életben lévő – családja megkérdőjelezi a főszereplő mentális épségét, a Hiány főszereplője azonban rájön, hogy tud időutazni. Irányítani nem tudja képességét, de Jacob segítségével egyre magabiztosabbá válik, így felkerekedik a múltba, hogy a végére járjon, tényleg megölték-e apját, ahogy a férfi szelleme sejti.

Az Amazon szériája kegyetlen néznivaló, mert az írók végig játszanak velünk: vajon Alma tényleg időutazó vagy szimplán megőrült? A Hiány második évada, mely április 29-én jött meg az Amazon Prime-ra, szó szerint ott veszi fel a fonalat, ahol a legutóbbi, évadzáró epizód 2019-ben lezárult. Hősünk egy barlang előtt várja, hogy kijöjjön onnan az apja, és végre bizonyosságot szerezzen arról, hogy igaz volt minden őrület, ami vele történt.

Nem gondoltuk volna, de a Hiány folytatását úgy meg sikerült csavarnia Raphael Bob-Waksbergnek és Kate Purdynek, a BoJack Horseman egykori készítőpárosának, hogy még holnap is a földön fogjuk keresni a leesett állunkat. Mint kiderül, Alma sikerrel járt, átírta a múltat és az apja ebben az új valóságban életben van. Nyilván idő kell ahhoz, hogy hozzászokjon, de a nő öröme nem tart sokáig, ezúttal az édesanyjával adódnak gondok.

Alma és testvére, Becca (Angelique Cabral) kénytelen téren és időn keresztül útra kelni, hogy rájöjjenek, mit rejteget anyjuk, és ha lehet, megismételjék, amit a Hiány főszereplője az első évadban megcsinált: azaz helyre tegyék a múltat. A természetfeletti jelenetek és fordulatok még mindig nagyon jól állnak az Amazon sorozatának, de mostanra tényleg egyértelművé válik, hogy ez mégiscsak egy intim családi dráma, egyedi, sci-fis körítéssel.

Nem csupán az érdekes látványvilágnak és az időutazós témának köszönhető, hogy a Hiány napjaink egyik legjobb sorozata. Az Alita: A harc angyalából ismert Rosa Salazarnak valami elképesztő dinamikája van a Better Call Saulban látott és a nő apját alakító Bob Odenkirkkel, illetve nagyjából mindenki mással is. Csak a hab a tortán, hogy Angelique Cabral Beccáját a második évadra jóval kedvelhetőbbé tették, mint az elsőben volt, a társas időutazgatásnak köszönhetően pedig kap egy erős Sliders-fílinget is az Amazon sorozata.

A fő rejtély izgalmas, és mivel az első évadhoz képest teljesen megváltozott a produkció világa, így a Hiány alkotóinak sikerült a bravúr: megtartották a jól bevált formulát, de fel is rázták azt, frissen tartva a történetet. Legfeljebb azzal kapcsolatban lehetünk elégedetlenek, hogy miért kellett erre ennyit várni, főleg, hogy a legújabb 8 rész inkább olyan, mintha az első évad második fele lenne, mintsem teljesen új etap. A Hiány napjaink egyik legjobb sci-fije, szorosan a Különválás mögött/mellett, kinek milyen az ízlése... de az tuti, hogy a legalulértékeltebb. Sajnos, tesszük hozzá, mert ha többen felfedeznék, biztosan lennének, akik totál beleszeretnének. (9/10)

A Hiány című sorozat magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.