Gagyinak tűnhet, de rettenetesen nézeti magát a Netflix új ügyvédes sorozata

Első ránézésre nem tűnik a legjobb sorozatötletnek a The Lincoln Lawyer (Az igazság ára) a Netflixen. 2011-ben kaptunk már egy mozifilmet a kocsija hátsó üléséről praktizáló ügyvédről, ráadásul Matthew McConaughey főszereplésével, akinek a karizmáját nagyon nehéz bárki másnak megközelítenie.

Ennek ellenére adtunk egy esélyt az új verziónak is, miért ne? Nincs annyi értékelhető ügyvédes sorozat manapság, hogy az ember megengedhesse magának azt a luxust, hogy csak úgy belenézés nélkül elhaladjon egy ebben a zsánerben mozgó produkció mellett. Pláne hogy a készítője az a David E. Kelley, akinek a nevéhez a Hatalmas kis hazugságok mellett olyan élvezetes drámák fűződnek, mint a Mr. Mercedes és a Tudhattad volna Nicole Kidmannel.

Az új The Lincoln Lawyer, amelynek az eredeti filmhez csak annyi köze, hogy ugyanazon a Michael Connelly által írt regénysorozaton alapszik, egy érdekesen zűrös fickót, bizonyos Mickey Hallert állítja a középpontba. A Netflix tízrészes sorozatában Manuel Garcia-Rulfo alakítja a védőügyvédet, akinek több mint egy éve nem volt kliense. A főszereplő az elmúlt hónapokat azzal töltötte, hogy drogfüggőségéből és az emiatt elszenvedett szörfbalesetének szövődményeiből kilábaljon. Nem sok sikerrel, tegyük hozzá.

A cselekményt az indítja be, hogy egy ügyészt megölnek, aki váratlanul ráhagyja praxisát Mickey-re. A The Lincoln Lawyer hőse egyik pillanatról a másikra válik lébecoló Los Angeles-iből újra felkapottá. Főleg hogy a piti bűntények mellett egy nagy közérdeklődésre számot tartó ügy, Trevor Elliotté (Christopher Gorham) is az ügyvéd ölébe hull: a férfit azzal gyanúsítják, hogy kettős gyilkosságot követett el, amikor a csaját a jógaoktatóval találta egy ágyban.

A The Lincoln Lawyeren nagyon érződik, hogy eredetileg országos tévére szánták, ám a CBS végül passzolta a produkciót: minden részben kapunk egy-egy kisebb, megoldásra váró ügyet, miközben a fő szál, Elliott feltételezett emberölése is halad a maga medrében. Ez utóbbi a húzóereje annak, hogy az ember újra és újra leüljön az epizódok elé – amelyek egyébként a vártnál sokkal könnyebben csúsznak le.

Lehet, hogy még 2022-ben is van erő a procedurális sorozatokban? Kicsit olyan, mintha dinoszauruszokat látnánk az autópályán kóricálni, de úgy tűnik, hogy még a Netflixen is lehet létjogosultsága az NCIS/CSI irányzatnak – ezt a The Lincoln Lawyer toplistás első helye is megerősíti, amelyet napok óta tart.

A Netflix szériája némiképp retro, a kétezres évek elejét idézi a megvalósítás terén. A fényképezés bántja a szemet, gagyi hatást kölcsönöz a The Lincoln Lawyernek, pedig két lelketlen irodai beszélgetés között azért vannak érdekes bűnügyek, és még a piti vádlottaknak is lehet helyenként drukkolni, hogy vajon megússzák-e.

Ami elviszi a hátán az egészet, az Manuel Garcia-Rulfo, a Mickey-t alakító színész teljesítménye. Nyilván nem kell McConaughey-hoz hasonlítani, de egy Nathan Fillion- vagy Simon Baker-szintet simán lehoz a főszereplő.

Nincs mindig hálás dolga egyébként Garcia-Rulfónak, hiába érdekes a kocsija hátsó üléséről dolgozó ügyvéd karaktere, a szkript helyenként csúnyán botladozik, és akadnak benne gagyi és szappanoperás dialógusok is.

Minden hibája és esetenkénti középszerűsége ellenére viszont a The Lincoln Lawyer meglepően nagy tempón pörög. Sokszor nincs is időnk lamentálni az országos tévékre jellemző stíluson, ez az olyan apró, de üdítő ötleteknek köszönhető, mint amikor az évad elején Mickey-éket valaki követni kezdi, és kitisztul a főhős előtt, hogy a praxissal együtt lehet, hogy olyan problémát is megörökölt, amely az életét veszélyezteti.

Szerencsére van mögötte egy hűséges csapat, akik tűzön-vízen keresztül vele tartanak: exfelesége/asszisztense, Lorna (Becki Newton), börtöntől megmentett sofőrje, Izzy (Jazz Raycole), illetve a hippi magánnyomozó, Cisco (Angus Sampson). Az összkép nekik köszönhetően színes, illetve annak, hogy ezúttal a főhős latin-amerikai származását és balhés családi életét sem rejtik szőnyeg alá a készítők, ez utóbbi szálon az első nejet a Sikoly sztárja, Neve Campbell úgy hozza le rutinból, hogy öröm nézni. Nyilván ő sincs Marisa Tomei szintjén, de korrekt.

A The Lincoln Lawyer az a fajta komforttévézési élmény, ami akkor esik a legjobban az embernek, ha egy fáradt nap után valami igazán kikapcsoló limonádésorozatra vágyik. Könnyed, de azért izgalmas, jól fogyasztható témákat dolgoz fel a CBS-től örökölt Netflix-krimi, amely úgy szeretteti meg magát az emberrel, hogy szinte észre sem vesszük. Aztán meg azon kapjuk magunkat, hogy reménykedünk benne, hátha berendelik a második évadot is. (6,5/10)

A The Lincoln Lawyer (Az igazság ára) szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.