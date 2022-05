J. K. Simmons akkorát játszik ebben az új sci-fi-sorozatban, hogy a könnyünk kicsordul tőle

Az Éjszakai ég (Night Sky) már az előzetese alapján elég biztatónak tűnt. Az Amazon Prime május 20-án bemutatott új sci-fi-sorozata azonban még ehhez képest is levett minket a lábunkról. Nem is kellett sok, egy rész után levontuk a következtetést, hogy bizony ez egy magával ragadó sorozat lett.

A történet egy idős házaspárról szól, akik 50 éve együtt vannak, de egymás szeretete még mindig nem halványult el bennük. Irene York (Sissy Spacek) egy kedves nyugdíjas asszony, aki empátiáját legfőképp hosszú tanári karrierjének köszönheti, ám férje, Franklin York (J. K. Simmons) elől súlyos titkot rejteget. Ők ketten olyanok, hogy bárkinek a szomszédai lehetnének, akár az enyémek, vagy a Mélyen Tisztelt Olvasóé.

Egyvalamiben azonban mégis különlegesek: a kertjükben lévő fészer egy átjárót rejt, ami egy másik bolygóra vezet.

A nő és a férfi az egészet a legnagyobb titokban tartják, pedig szomszédjuk, Byron (Adam Bartley) folyton utánuk szaglászik. Még Yorkék unokáját, Denise-t (Kiah McKirnan) is riasztja az ürge, hogy ugyan nézzen már rá az öregekre, mert azok furcsán viselkednek, éjszaka kint bóklásznak, mint akiknek elment az eszük.

Kezdjük azzal, hogy a sorozat alapvetése kicsit sem egyedi, szintén az Amazon mutatott be nemrég egy hasonló sci-fit, csak ott a Josh Brolin által játszott macsó cowboy talált egy portált a birtokán, ami egy másik idősíkba nyílt. Úgy tűnik, ez most a tudományos-fantasztikus zsáner új mániája, és bár másodszorra már felvontuk a szemöldökünket miatta, mégis azt kell mondanunk, hogy az Éjszakai ég legalább annyira ajánlott néznivaló, mint az Odakinn.

Még úgy is, hogy a hasonlóságok nem állnak meg az alapszituációnál, mindkettő elég lassan csordogáló, köldöknézős, filozofikus dráma. Ám az Éjszakai ég megvalósítása némiképp Spielberg filmjeit idézi: a karakterek jól kibontottak, a tálalás rettenetesen érzelmes. Egy mély, gyengéd, oldschool sci-firől van itt szó.

Ami miatt legfőképp hasra estünk az Éjszakai ég előtt, az a két főszereplő alakítása.

Az Oscar-díjas és a Képmás című sorozatban pár éve brillírozó J. K. Simmons eddig is nagy kedvencünk volt. Itt viszont szívét-lelkét kiteszi a 67 éves amerikai sztár. Az ő szenvtelen, némiképp fafejű stílusa nagyon jól megy a szintén Oscar-díjas Sissy Spacek gyengéd alakításához. A legelső pillanattól, hogy képernyőn vannak, simán elhisszük nekik, hogy néha csetlő-botló, de egymást nagyon szerető férjet és feleséget látunk.

Az első rész végén persze van egy nagy csavar, a nagy hülyeséget elkövetni készülő Irene lát valamit az idegen bolygón, ami visszatartja attól, hogy búcsút intsen mindennek. Klisés ötlet az íróktól, de minden igyekezetünk ellenére bedőlünk neki, és egyből tovább is akarjuk nézni a sorozatot. Mivel a Prime Videóra egyszerre került ki mind a nyolc epizód, így meg is tudjuk tenni, bár vannak kétségeink afelől, hogy el tudják-e nyújtani ilyen hosszan ezt a sci-fibe oltott love storyt. A kezdés mindenesetre biztató, a visszafogott, de komoly témákat taglaló szériákat pedig nagyon szeretjük.

És itt is az idegen bolygón való bóklászás helyett inkább olyan gondolatokon van a hangsúly, mint az öregedés, egymás elengedése, és annak beismerése saját magunknak, hogy iszonyúan törékeny lények vagyunk. Nemcsak testileg, hanem lelkileg is. Kicsit szívfacsaró, de érdekes próbálkozás az Éjszakai ég – még ha nem is feltétlenül kihagyhatatlan. Inkább rétegsorozat ez, de akiket megfog, azokat biztos nem ereszti.

7/10

Az Éjszakai ég magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.