Ez az új sorozat bizonyítja, hogy Chris Pratt tényleg a világ legbénább akciósztárja

Hollywood egy bizonyos szegmense még mindig a három Chris, azaz Chris Evans, Chris Hemsworth na meg Chris Pratt bűvkörében él. Legalábbis ha keménykedős filmről van szó, biztosan. Közülük egyértelműen a 43 éves Pratt a leggyengébb láncszem, aki a közelmúltban a Jurassic World: Világuralommal is sokkolt minket a moziban, de nem kell ennél sokkal távolabbra visszamenni a múltba, az Amazon tavaly bemutatott időutazós sci-fijét, A holnap háborúját a színész ugyancsak képtelen volt elvinni a hátán.

Pedig Chris Pratt nem mindig borzalmas, vannak olyan karakterek, amelyek igenis jól állnak neki. Igaz, ezek a figurák inkább viccesek, mint kemények. Gondoljunk csak a Parks & Recreation című szitkomra, amely beindította Pratt karrierjét, aztán A galaxis őrzői Űrlordja is valami ilyesmi volt, csak pepitában.

A közelmúltban Chris Pratt azonban elkezdett távolodni attól a vonaltól, ami illik hozzá. Gyanítjuk, hogy direkt csinálja, igyekszik afféle klasszikus akciósztárrá válni.

Csakhogy a dolog nagyon nem megy neki. Erre a legújabb példa az Amazon Prime-on bemutatott A végső lista (The Terminal List), amelynek nyolc részből álló első évada július 1-jén debütált. Egy viszonylag érdekes alapötletre építkező katonás sorozatról van szó, naná, hogy belenéztünk. Még úgy is, hogy már a főszereplő kiléte – igen, Chris Prattről van szó még mindig – picit elrettentően hatott ránk.

A produkció Jack Carr azonos című regényének adaptációja, amelyben egy James Reece nevű tengerészgyalogos osztagvezetővel ismerkedünk össze. A pilot nem húzza sokáig az időnket, rögtön egy bevetést látunk, amelynek célja egy veszélyes fegyverkereskedő kézre kerítése Szíriában. Az osztag Chris Pratt karakterének vezetésével alá is száll a labirintusnak is beillő kriptákba, hogy azokon keresztül elkapják a rosszfiút. Ám minden a feje tetejére áll, az akció pedig azzal végződik, hogy Reece tizenkét emberét veszti el, rajta kívül egyetlen katona éli túl, és ő is kisvártatva öngyilkos lesz.

Dühösek vagyunk, mert A végső lista tulajdonképpen lehetne egy jó sorozat is. James Reece azt követően, hogy hazatér, hallucinálni kezd. Nem tudja megkülönböztetni a látomásait a valóságtól, illetve a rosszul elsült bevetésre is teljesen másképp emlékszik vissza, mint ahogy a felvételeken hallatszik. A katonánál beüt a paranoia, azt kezdi gyanítani, hogy deepfake-kel vagy más high-tech módszerrel valaki megmásította a hanganyagokat, és el akarja tusolni a tragédia körülményeit.

Ez az aspektusa akár érdekes is lehetne A végső listának, ám Chris Pratt alakítása lehúzza az egészet. A színész egyszerűen nem tudja hihetően eljátszani ezt a megtört, komor tisztet, akinek a végén tényleg az életére törnek, és még egy minden eddiginél durvább személyes tragédiába is belefut. Ezt nem spoilerezzük el, mert az utolsó öt-nyolc perc az első epizód egyetlen értékelhető jelenetsora.

A nagy bevetést valami borzalmasan rakták össze, semmi feszültség nincs benne. De ugyanezt A végső listára is elmondhatnánk úgy egészében. Az első egy óra rettenetesen vontatott és unalmas, a Friday Night Lightsban látott Taylor Kitsch kivételével egy olyan szereplő sincs az elején, akit úgy igazán lehetne bírni. Kitschet is csak azért, mert ő Riggins, ezt a karaktert pedig sajnos vagy nem sajnos ő soha nem fogja tudni levetkőzni magáról.

Az Amazonnál nagyon rá vannak feszülve erre a katonás témára, az elmúlt években a Prime Videón bemutatkozott a Tom Clancy’s Jack Ryan mellett a Without Remorse, és ugye nemrég a felettébb szórakoztató Jack Reacher is. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a nézők közül vannak, akik nem unják még az egész egyenruhásdit, de az biztos, hogy A végső lista az eddigiek közül a legközepesebb produkció. Pedig azért a Without Remorse se volt egy nagy szám.

Chris Prattnek a komoly arccal előadott akciózás nagyon nem megy, jobban tenné, ha visszatérne ahhoz a könnyedebb vonalhoz, ami mindig is jól állt neki. A végső lista amúgy a közepesnél talán jobb széria lenne, így viszont, hogy a főszereplő csúnyán lehúzza, tényleg azt tudjuk mondani, hogy nem kár kihagyni. Főleg, amikor az Amazonon ott megy párhuzamosan a The Boys, és a Stranger Things is a Peak TV-s korszak legjavát kínálja. A végső lista egész egyszerűen időpocsékolás ezekhez képest.

5/10

A végső lista (The Terminal List) szinkronnal és magyar felirattal elérhető az Amazon Prime Videón.