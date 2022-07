Egyszerűen nem tudjuk abbahagyni a Netflix új zombis sorozatát

A Kaptár-filmsorozat hat részt ért meg, de ahogy haladt egyre előre a zombis franchise, úgy lett a 2016-os, utolsó fejezetre vállalhatatlan bohózat az egészből. Milla Jovovich láthatóan belefáradt már a szexiskedő keménykedésbe, meg a kritikusok is, akik bődületesen lehúzták az utolsó, Paul W. S. Anderson által rendezett A Kaptárat. Noha a pénztáraknál a produkció tarolt, A Kaptárat picit sem meglepő módon öt évre lepihentették.

2021-ben aztán jött a Capcom legendás játéksorozatára, az 1996 óta létező Resident Evil-videójátékokra sokkal jobban támaszkodó A kaptár – Raccoon City visszavár. Ebben a második és a harmadik játék sztoriját mixelték egybe, és bár a végeredmény trash lett, itt-ott azért szórakoztatott.

A Netflixre jött már egy Resident Evil animációs széria, amit inkább hagyjunk, mert olyan ránézni, mintha egy PlayStation 2-játék átvezetője futna a tévében. A július 14-én bemutatott, vadonatúj élőszereplős változat azonban már megér néhány szót. Legfőképp azért, mert nem csak a videójátékok fanatikusainak érdemes belenézniük a kikacsintások miatt, hanem azoknak is, akik beleuntak már, hogy a beszürkült Walking Dead lehúzta a béka feneke alá a zombis sorozatok átlagos minőségét.

Ez az új Resident Evil-sorozat ugyanis jó. Nem tökéletes, megvannak a maga hibái, és az a fajta néznivaló, amit vonakodva kezd el az ember, és az első percekben szekunder szégyenérzet tölti el. Ám, a 60 perces pilot végére azon kapjuk magunkat, hogy hoppá, már indul is a második rész és egyszerűen nem tudjuk abbahagyni.

A történet 2036-ba kalauzol a legelején, egy olyan világba, ahol megvolt az apokalipszis. Zombiktól rettegnek a még élők, közben a veszélyesen profi Umbrella Corporation is vadászik a törvényen kívüliekre. Amolyan futurisztikus Walking Deadet kapunk, épp ezért nyomtuk ki majdnem az elején. Mert totál unalmas az akciózás, főleg, hogy egy olyan karakterért kéne izgulnunk, akit akkor még nem ismerünk.

Szerencsére két szálon fut az esemény, visszamegyünk a főszereplő Jade Wesker múltjába, 2022-be, amikor a sokkal fiatalabb lány ikertestvérével, Billie-vel és titokzatos apjukkal, Alberttel új helyre, New Raccoon Citybe költöznek. Az itt történtek, a lányok beilleszkedése, a Capcom játékaiból ismert főgonosz ténykedése, és egy bizonyos zombikutya felbukkanása... sokkal izgalmasabb hullámokat csapnak a sztoriban, mint bármi 2036-ban. A fiatal Billie-t és Jade-et játszó színészek, Siena Agudong és Tamara Smart ügyesek, jól hozzák a visszahúzódó és a keménykedő testvérpárt, míg a Drótból és a Fringe-ből ismert Lance Reddicktől a hideg futkos a hátunkon, hiába mosolyog megnyugtatóan a lányaira.

Nyolc rész az egész, és a Resident Evilt tényleg képtelenség nem gyorsan ledarálni. Mi eddig két részt láttunk, de már be van készítve a folytatás estére. A jövőbeli szál szürke marad, és kevésbé izgalmas, de a New Raccoon Cityben zajló események és maga a világégés előkészítése miatt az élvezhető sorozatok közé helyezi el a Netflix új szériáját.

Még úgy is, hogy a Capcom eredeti víziójához képest egy alternatív világba kalauzol.

A játékokhoz tehát meglepően kevés köze van a produkciónak, alapvető motívumokon kívül, de ezekben a kikacsintásokban a hardcore rajongók is megtalálják majd a maguk szórakozását. A többieknek lehet, hogy guilty pleasure marad a Resident Evil, a jobb fajtából. De mi bátran ajánljuk azoknak is a megtekintését, akik életükben nem fogtak kontrollert a kezükben. Az új Resident Evil ugyanis önmagában is megállja a helyét, így érdemes bárkinek belevágnia.

7/10

A Resident Evil első évada szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.