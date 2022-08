A Predator-filmsorozatot talán senkinek nem kell bemutatni, de ha akadna olyan, aki nem túlzottan rajong a horrorba oltott sci-fikért, annak röviden összefoglaljuk: 1987-ben kezdődött a franchise egy Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült blockbusterrel, melyben egy különleges kommandót vezényeltek a dél-amerikai dzsungelbe, hogy bajba került társaikat felkutassák és megmentsék. A fák és vadállatok, valamint a sanyarú éghajlat helyett azonban valami sokkal rosszabb leselkedett Dutch Schaefer őrnagyékra... egy másik bolygóról jött halálosztó, aki szenvedélyből öl, és azért jött a Földre, hogy trófeákat gyűjtsön.

A második Predatort a kritikusok már nem szerették, és az ezt követő felvonásokra talán nem is érdemes fecsérelni a szót. Az Alien vs Predator ötlete az összes folytatásával együtt zsákutca volt. A tehetséges és a Stranger Things 4 két részét is levezénylő Antal Nimród által rendezett, 2010-es Predatorstól sem dobták el túl sokan az agyukat, rémesen felejthető folytatás lett. A 2018-as The Predator pedig egy borzalmas, vicceskedő akciókomédia. Tényleg, hagyjuk inkább ezeket, mert ha 5-10 néző ingerküszöbét át tudták lépni a felsorolt filmek, már lehet, hogy sokat mondtunk.

Szóval nem túlzás, amikor azt állítjuk, hogy a Predator-széria a mai napig, amikor jelen cikk íródik, azaz augusztus 5-éig kvázi tetszhalott volt. Aztán jött az Amerikában a Hulun frissen bemutatott és hazánkban a Disney+-on elérhetővé tett Préda (Prey), a kezében egy defibrillátorral, és visszahozta az életbe a Ragadozót.

A Prédát az a Dan Trachtenberg rendezte, aki jól tudja, hogyan kell nagy franchise-okba a hátsó ajtón keresztül beosonni és valami váratlant alkotni. A kreatív szakember a közepes, Godzilla-klón, Cloverfield című katasztrófafilmnek olyan zseniális folytatást rakott össze, mint a minimalista 10 Cloverfield Lane – aki mindezzel tisztában van, alapból izgatottan ül le a Préda elé.

Mi is ez az új „Predator-előzményfilm” a Disney+-on?

A történet az 1700-as évek elején játszódik a komancs nemzet területén. Itt éldegél Naru (Amber Midthunder) és fivére, Taabe (Dakota Beavers), két nagyon erős személyiség, akikre majdnem igaz a mondás, hogy két dudás egy csárdában nem fér el. Ők azonban nagyon szeretik egymást, és Taabe valamelyest képes elfogadni, hogy húga a férfiakhoz hasonlóan harcos akar lenni. Törzsük életét az borítja fel egyik napról a másikra, hogy megnyílik az ég, és valami leszáll közéjük.

Kettőt lehet találni, mi az. Mi egy kicsit sajnáljuk, hogy előre beharangozták, hogy ez egy Predator-film lesz, elrejthették volna a dolgot, hogy a tévé előtt döbbenjünk meg azon, hogy a high-tech kütyüket használó gyilkológép egyszer csak elkezd indiánokra vadászni. Apropó, tévé: hiába az alacsony költségvetés, a Prédát olyan gyönyörűen forgatták, hogy jó pár jelenetnél sajnáltuk, hogy nem engedték mozikba ezt a produkciót. Jól állt volna neki a vászon.

A hősnőt, az ambiciózus Narut alakító Amber Midthunder simán az év felfedezettje. A színésznő visszafogottan játszik, de amikor kell, akkor kiül a rettegés, a megdöbbenés és a szívfájdalom az arcára, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Végre egy kemény nő, akire ránézve nem fog elkezdeni senki a testsúlyán lamentálni, meg hasonló baromságokon. Igaz, Naru néha csetlik-botlik, és kezdő harcos, de igenis felveszi a kesztyűt azzal a s-fej Predatorral.

A Préda egy nagyon egyszerű ötleten alapszik, és a forgatókönyv végig ragaszkodik ahhoz, hogy ezt szimplán, sallangok nélkül kifejtse. 90 perc az egész film, de végig pörög, és néhány CGI-állattól eltekintve – amik úgy festenek, mintha egy 2010-es videójátékból rángatták volna őket elő – az összkép meglepően pofás.

Nem estünk ki a székből az ijedtségtől, de igenis futkosott a hátunkon a hideg, miközben a Prédát néztük. Helyenként ez a Predator-film végre tényleg felzaklató volt, a brutalitása és a kőkemény kivégzések miatt előfordult az is, hogy sci-fi slasherré vált. Mi végig izgatottan néztük, ahogy a Predator hajszolja az indiánokat, akik igyekeznek prédából vadásszá válni. Az elmaradott kor és a magas szintű technológia találkozásából csak az egyik fél jöhetett ki győztesen. De ki volt az elszántabb? Ezt nem spoilerezzük el, nézze meg, aki egy szórakoztató indiános sci-fire vágyik. Na, meg az is, aki horrorrajongó. Nem fogja megbánni. Szóltunk.

7/10

A Préda magyar felirattal elérhető a Disney+-on.