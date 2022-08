Szórakoztató krimi? Igen, ez az!

Egy nyomozós sorozat, ami többnyire nem veszi magát komolyan, és maximálisan a szórakoztatásra megy rá. Van még ilyen? Persze, simán, csak nem a Netflixen kell keresni, ahol a műfaj egy-két kivétellel kezd iszonyúan dohossá és unalmassá válni. Szerencsére a nemrég indult Disney+-on azért akadnak hasonló produkciók, mint a Gyilkos a házban (Only Murders in the Building) – ez egy olyan krimiszéria, mely váratlan frissességet képes csempészni a képernyőnkre. Úgy, hogy az elején még fogalmunk sincs róla, milyen hullámvasútban lesz részünk.

Fotó: Craig Blankenhorn / HULU

A történet az Arconia nevű New York-i társasházban játszódik, ahol teljesen váratlanul meghal valaki. Első ránézésre mindenki öngyilkosságot sejt, de három true crime rajongó összefog, és úgy döntenek, miközben felderítik a lehetséges bűntényt, indítanak egy saját podcastot, hogy beszámoljanak a világnak a rejtélyes ügyről. A trió érdekes figurákból áll, ott van a félig-meddig visszavonult sorozatsztár, a Steve Martin által játszott Charles Haden Savage, a pénzügyi problémákkal küszködő Broadway-rendező, Oliver Putnam, akit Martin Short hoz, na és a társaság legfiatalabb tagja, Mabel Mora.

És itt álljunk meg egy szóra, mert hiába humorizál nagyszerűen az Örömapa-filmekből ismert Steve Martin, ripacskodik élményszámba menően régi cimborája, Martin Short, mégis a veterán színészek elől ellopja a show-t a Mabel bőrébe bújó Selena Gomez. Meglepően hangozhat, mert a legtöbbeknek popsztárként él a fejében a 30 éves szépség, aki időről időre bebizonyítja azért, hogy ért a drámázáshoz, elég mondjuk a kínosan alulértékelt Spring Breakerst felhozni példaként. A titokzatoskodó Mabelként Gomez úgy hozza a humoros krimibe a tragikus múltat mellékszálként, hogy öröm nézni, a fiatal nő pedig nagyszerű ellenpontja a sokat tapasztalt, két másik főszereplőnek.

A nyomozás az elején kicsit vontatottan indul be, és elég erőltetett, ahogy a két férfi és Mabel egymásra találnak. De el tudjuk fogadni, hogy ha az embereket a közös zenei ízlés, a sportszeretet képes összehozni, akkor a true crime mánia is működhet hasonlóan.

A Gyilkos a házban tényleg ennyiről szól: három, bogaras krimimániás összebarátkozik, és megpróbálják kitalálni, kinek tapad vér a kezéhez a lakók közül.

Amire nyilván nem számítanak a főszereplők, az az, hogy az Arconiában élők még náluk is flúgosabbak, ami elég nagy teljesítménynek mondható a részükről. Van itt a halott macskáját elengedni képtelen fickó, diktátornak is beillő közös képviselő és egy őrjöngő szomszéd, akiből simán kinézzük, hogy képes volt megölni a mellette lakó Tim Konót.

A gyilkos fegyver akárkinél ott lapulhat. Még az se kizárt, hogy a három főszereplő közül kerül ki a tettes.

A Disney+-on elérhető produkció teljes első évada egy ügyet dolgoz fel, majd a következő egy másikat. Így nem kell attól tartani, hogy túlságosan elsietett lenne a nyomozás. Olyan ez, mintha egy igényesebb, modern Agatha Christie-adaptációt néznénk. Ezt dicséretnek szánjuk, még úgy is, hogy tulajdonképpen a who-dunnit széria keményen parodizálja a nyomozós sztorikat és a true crime dokumentumfilmeket egyszerre.

A sorozatot eredetileg a Hulun mutatták be 2021 augusztusában, a második évad epizódjai pedig folyamatosan kerülnek fel a Disney+-ra. Mindez azért lehet fontos információ, mert ha valaki elkezdi a Gyilkos a házbant, vélhetően hozzánk hasonlóan képtelen lesz leállni a darálással. Nem csoda, pont jó adagban kapjuk a humort, a komolyságot és a rejtélyt ettől a produkciótól, a három főhős közti erős kémia pedig irtó erős. Öröm nézni őket.

8/10

A Gyilkos a házban szinkronnal is elérhető a Disney+-on.