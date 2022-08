A Marvel új tévésorozata, a She-Hulk: Attorney at Law (vagy magyar címén Amazon: Ügyvéd) nem sok dolgot követel meg a nézőjétől, csupán annyit, hogy engedjük el magunkat, dőljünk hátra a fotelben és adjuk át magunkat a szórakozásnak. A Disney+-on augusztus 18-án bemutatott produkció talán az első jó példa arra, hogy a képregénygyárnak több, színtiszta vígjátékot kellene csinálnia. Merthogy a She-Hulk első epizódján néha fuldokolva röhögtünk.

Dráma is szorult a Disney+ újdonságába, amit leginkább szuperhősös dramedynek lehetne aposztrofálni. A komolyabb vonalat a Mark Ruffalo által játszott Okos Hulk hozza be, aki átélt már egyet s mást a szuperhősködéssel töltött hosszú évei alatt. Például a SHIELD összeomlását, Tony Stark halálát, vagy éppen Thanos könyörtelen csettintését. Ezek a momentumok megkapják a maguk referenciáit, és bizony még most is elérzékenyülünk Vasember halála miatt, hiába volt már jó régen a Bosszúállók: Végjáték.

Beszéljünk a történetről is, a She-Hulk kezdése eléggé „durr bele!”, hiszen akkor ismerjük meg az ügyvédként dolgozó Jennifer Walterst, amikor már túlesett az átalakulásán. A nő Bruce Banner rokona, a hosszú flashbackben azt látjuk, hogy a két kuzin éppen kocsikázik az isten háta mögött, amikor egy űrhajó a semmiből felbukkan előttük – ők meg lehajtanak az útról. Nem lőjük le, hogyan, de Jennifer is megfertőződik a kórsággal, ami Bannert sújtja, kisvártatva pedig azon kapja magát, hogy kétméteres, szupererős, és nem utolsósorban zöld Amazonként rohan az erdőben.

A széria akkor működik legjobban, amikor az Okos Hulk igyekszik megtanítani a hősködés csínjára-bínjára She-Hulkot, de a dolog nem megy a legegyszerűbben. Jennifer Walters láthatóan sokkal jobban kezeli a képességeit, nem megy el az esze, amikor átalakul, sőt… irányítani is tudja, hogy mikor válik Hulkká. Ráadásul meglepően erős, és a ruhái sem szakadnak szét, amikor nagy lesz és zöld.

Ami azonban a legjobban megborítja és irritálja a Hulkot, az az, hogy unokatesója nem kér a szuperhősködésből, helyette inkább menne vissza melózni a tárgyalóterembe.

Na, igen. Hiába az egyértelmű hasonlóságok, a készítőknek rögtön az első pár percben sikerült elérniük, hogy She-Hulk ne csak egy koppintás legyen, másolat, feminista utánzat, hanem önmagában is megállja a helyét. Kell ehhez az Orphan Blackben sokak által megkedvelt, Emmy-díjas Tatiana Maslany frissen ható alakítása is. Hozzá képest Brie Larson, vagyis Marvel Kapitány és a Darazsat alakító Evangeline Lilly elbújhatnak a sarokban.

A She-Hulk sorozatnak nagyon jól áll a rövid formátum, 30 perces mindössze a pilot, plusz további 8 a stáblistával és a végén az extra jelenettel (ki ne hagyja utóbbit senki, mi szóltunk, borultunk rajta rendesen). Mivel nyúlfarknyi a rész, nem fér bele semmi felesleges sallang, egymás után záporoznak ránk a humoros kiszólások, vannak látványos bunyók, meg drámázás. Szóval nem panaszkodhatunk.

Külön muris, hogy Deadpoolhoz hasonlóan She-Hulk többször áttöri a negyedik falat, kiszól hozzánk, nézőkhöz. De ami igazán üt, amikor Hulk észreveszi ezt, és csodálkozva néz körül, hogy mégis kihez beszél a kedves kuzin. Talán ennyire megborult a hulkságtól?

Az első előzetesek alapján volt okunk aggodalomra, She-Hulk nagyon rosszul nézett ki bennük, mintha egy 2002-es PlayStation 2-es játékból szökött volna meg, szinte leesett a képernyőről. A végső verzióban javítottak rajta, és bár a Bruce Banner-féle Hulkhoz képest gagyibban néz ki, és némiképp bántja a szemet a kinézete, nem vettük észre, hogy az élvezeten rontott volna a dolog… vagy esetleg kizökkentett volna.

A Marvel Studiost sűrűn ekézik, hogy elfáradt, és futószalagon gyártja az ugyanolyan produkciókat. A She-Hulk megint valami más, eltérő, újszerű, és ha ilyen vígjátékok készítésére képes a képregénygyár, akkor azt mondjuk, hogy csináljanak még több szitkomot. Nekünk igenis lenne igényünk a szuperhősös röhögcsélésre. Még akkor is, ha várhatóan a folytatásban jó nagy szerepe lesz a romantikának, és She-Hulk bizarrnak ígérkező szerelmi életének.

Minket felcsigázott a sorozat, ott leszünk minden csütörtökön, és tutira végignézzük a She-Hulk 9 részes első évadát. Mert a kezdés szimplán fenomenális lett.

8/10

Az Amazon: Ügyvéd első része szinkronnal és magyar felirattal már elérhető a Disney+-on.