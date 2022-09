Ember legyen a talpán, aki nem parázik ettől az új horrorfilmtől

Hiába nyerték meg például 2010-ben vámpírkislánynak Chloe Grace Moretzet az Engedj be! remake-jébe, a svéd eredetinek a nyomába sem érhetett az új változat. Hasonlóképp járt az Életrevalók, és a netflixes A bűnös is. Közel sem lehetetlen azonban, hogy egy remake legalább a korrekt szintet elérje, ilyen volt a Michael Bay által rendezett Rohammentő, ami egy 2005-ös dán akciófilmen alapszik, és mi egyszerűen imádtuk, illetve A Bélier család sztoriját az USA-ba átültető CODA is, amely konkrétan a legjobb filmnek járó Oscar-díjat vitte el az idei gálán.

2014-ben mutatták be a Jó éjt, anyu! című osztrák pszichológiai horrorfilmet, amely az év nagy meglepetése lett. Veronika Franz és Severin Fiala alkotása a kritikusok szerint szinte elviselhetetlen volt, annyira a frászt hozta a nézőjére. A remake-ek tényleg hátrányból indulnak a legtöbb esetben, de a Jó éjt, anyu! amerikai feldolgozása most egy olyan alapanyagra épült, amelyet valószínűleg nem sokan láttak. Ennek köszönhetően az újdonság erejével hathat a sztori, melyben a címszereplő, Naomi Watts ráadásul végig brillírozik. Nagy szó, mert a film körülötte néha azért megbicsaklik.

A Jó éjt, anyu! középpontjában egy ikerpár, Elias (Cameron Crovetti) és Lukas (Nicholas Crovetti) állnak, akik anyjukhoz érkeznek látogatóba. A kisfiúk erősen megdöbbennek, amikor kiderül, hogy a vakáció nem lesz a leghétköznapibb, hiszen a nő plasztikai műtéten esett át, az arcát pedig kötések fedik. Naomi Watts az első pillanattól kezdve tökéletesen hozza Anyut, aki ridegen viselkedik a kölykökkel, bizonyos szobákba nem engedi be őket a házban, és folyton sötétnek kell lennie odabent. Ezzel a feszült hangulat garantálttá válik.

Nem is telik el sok idő, Elias és Lukas bizarr teóriával állnak elő: azt feltételezik, hogy az ember, akivel egy fedél alatt laknak, nem is az anyjuk. Hanem egy imposztor.

A film szépen lassan, de hatásosan adagolja az apróságokat, amelyeket látva mi is elkezdünk hinni a fiúknak. Például kiderül, hogy a bemondóként dolgozó Anyunak a képeken zöld szeme van, a műtét után azonban már kéknek tűnik. De a gyerekek kedveskedő rajzának kidobása, a tükör előtt lejtett szexi tánc, a folytonos kegyetlenkedések mind arra utalnak Eliaséknak, hogy Naomi Watts karakterével tényleg valami nem stimmel.

Remek fejlemény, hogy az új Jó éjt, anyu! nem lett szolgai másolat, az amerikai remake készítői vették a fáradtságot, hogy a saját ötleteikkel is feldobott változatot tegyenek le az asztalra. Bizonyos dolgokat átírtak, az osztrák film extrémebb húzásain tompítottak, ugyanakkor hozzátettek egy-két természetfeletti jelenetet. Ez utóbbi remek húzásnak bizonyult, mert Elias álmaitól paráztunk be leginkább a film nézésekor. Meg persze Naomi Wattstól, akiről a film utolsó harmadáig szinte lehetetlen eldönteni, hogy tényleg kamuzik, vagy egészen másról van-e szó. Az viszont az elsőtől az utolsó snittig biztos, hogy Anyu titkol valamit.

Annak ellenére, hogy a befejezés kicsit bénán hatott és body horrorból is el tudtunk volna viselni többet, a végső fordulattól a hideg futkosott a hátunkon, és sikerült úgy felépítenie a rendezőnek a filmet, hogy a befejezést nem valószínű, hogy az új nézők közül bárki kitalálta volna előre. Csak a hab a tortán, tegyük hozzá gyorsan, hogy a Crovetti-fivérek és Watts között élvezetes volt nézni ezt a klausztrofób, és rettenetesen ideges állóháborút. Ezt a filmet tényleg nagyban a színészi alakítások vitték el a hátukon, meg persze a fő rejtély.

Kevés elvárással ültünk le a remake elé, talán ennek is köszönhető, hogy pozitívan csalódtunk benne, és nem úgy keltünk fel a képernyő elől, hogy kidobott időnek éreznénk azt a 90 percet, amit a Jó éjt, anyu!-ba belefeccöltünk.

Nagyon reméljük, hogy Naomi Wattsot a jövőben több gonoszkodó szerepben láthatjuk, mert a színésznő zsigerien jól játszotta a kiismerhetetlen Anyut ebben a filmben. A Jó éjt, anyu! amerikai változata ha csak ennyit ért el, már érdemes volt leforgatni.

7/10

A Jó éjt, anyu! magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.