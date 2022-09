Így tette tönkre az ikonikus rajzfilmsorozatot a Netflix

A Végzet: A Winx Saga első évada megosztotta a nézőket, a sorozatot a kritikusok egyöntetűen lehúzták. A második felvonás egyszerre javult és kreált újabb problémákat.

Amikor 2018-ben bejelentették, hogy élőszereplős produkció készül a kedvelt rajzfilmsorozatból, még nem tudtuk, mire számítsunk. Az internet felbolydult, miután megjelentek az első promóciós képek még 2020-ban, de nem jó értelemben.

A rajzfilm színes és izgalmas világát lecserélték az elmúlt évek tinisorozataira jellemző sötét és lehangoló stílusra.

Az egykori rajongókat különösen felháborította, hogy a karakterek öltözéke – ami sokaknak a sorozat legizgalmasabb része volt – közelében sem volt az eredetinek, sőt a színésznőkre sikerült teljesen előnytelen ruhákat aggatni. Az első sokk után persze mindenki kíváncsi volt, mi is lesz ebből, de csalódnunk kellett.

A bemutatóévadban a nézőket kínos dialógusok, értelmetlen történetszálak és kisiskolás speciális effektek várták.

A készítők hallgattak a kritikára, egy-két dolgon változtattak. A párbeszédek például érezhetően javultak, és a CGI is kevésbé kínos. Viszont itt megáll a javulás – és elindulunk lefele a lejtőn.

Az így is népes szereplőgárda több új karakterrel bővült, csak kapkodtuk a fejünket, hogy akkor most ki kicsoda. Az öt főszereplő lány, Bloom, Stella, Terra, Musa és Aisha mellé csatlakozott az előző évadban meglepő módon kihagyott Flora, aki a rajzfilmben már az elejétől a csapatba tartozott. Bár az eredeti sorozat rajongói örültek, hogy végre Flora is szerepet kapott, a lány jelenléte szinte semmit nem adott hozzá a történethez.

Bonyolult, mégis rendkívül egyszerű

Na de mi is a történet? Ha egyszerűen szeretnénk leírni, akkor annyi, hogy a tündérek megküzdenek a vérboszorkányokkal. Ennél viszont sokkal bonyolultabb a sztori, és szerencsére a történetszálak és a csavarok nagyobbik részét az évad értelmesen és kielégítően zárja.

Az első felvonás sokszínű gonosza, Rosalind a második évadban egysíkú antagonista lett, a vérboszorkányok vezére, Sebastian vette át a főgonosz szerepét. Amit nagyon jól hoz a sorozat, az az, hogy gyakran nem tudjuk, kiben lehet megbízni, így a hősökkel együtt lepődünk meg egy-egy áruláson.

Nagy probléma viszont, hogy a sok karakter miatt senkit nem ismerünk meg igazán. Talán Bloom az egyetlen, akiről történetileg és személyiségileg is több minden kiderül. Bár Abigail Cowennek jól áll a szerep, az írók gyakran ellenszenvessé teszik a karaktert, amit a színésznő sem tud megmenteni.

Akit érdemes kiemelni a színészek közül, az a Beatrixot alakító Sadie Soverall. A karakter a második évadban a legérdekesebb szereplők közé került, nem csináltak belőle unalmas főgonoszt, minden tette és motivációja érthető és kidolgozott. Szintén javult Terra karaktere is, aki végre nemcsak a duci, béna barátnő, hanem fontos szerepet kap, gyakran ő talál megoldást a problémákra.

Azt viszont nem lehet elengedni, hogy az eredeti rajzfilmmel ellentétben a Végzet: A Winx Saga inkább Bloom-show, mint az öt – most már hat – lány története. A szerelmi szálak és tekervényes sztori között elveszik az, ami egykor a gyereksorozatot sikeressé tette: a lányok barátsága.

Jöhet a folytatás?

A speciális effektek szintén megérnek egy misét. Bár nem szörnyülködtünk annyira, mint a szintén netflixes Az első áldozat viccesen amatőr szörnyein, a sorozat élményéből gyakran kidobja a nézőt a gyenge CGI. Bár tényleg javult az első évadhoz képest, a tündérek átalakulása annyira kínosan bénára sikerült, hogy akaratlanul is felnevettünk. Terra és Flora föld/természet varázslatai viszont kifejezetten szépre sikerültek.

A második évad lezárta a fő történetszálat, de egy érdekes cliffhangerrel végződött. A Netflix még nem rendelte be a harmadik etapot, a rajongók pedig tűkön ülve várják, hogy mi lesz kedvenc sorozatuk sorsa. A streamingplatformnál soha nem lehet tudni, mit és miért kaszál el, de a Végzet: A Winx Saga népszerűsége feltételezi, hogy megkapjuk a folytatást.