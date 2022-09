Horrorsorozatok után kutatva az ember kismillió remek alkotásra bukkanhat a Netflixen. Elég a nagyon felkapott Stranger Thingsre gondolni, amelyben egy amerikai kisvárosban néhány fiatal néz farkasszemet a gonosszal. De Mike Flanagan bármelyik produkciója, legfőképp A Hill-ház szelleme és a Mise éjfélkor is könnyen ráhozza a frászt a nézőjére, a Marianne című francia horrorról nem is beszélve, amely Stephen Kingnek, a rémisztgetés királyának nagy kedvence volt.

Azt már kevesebben tudják, hogy a Netflix legelső saját gyártású tartalmai között a maffiózós Lilyhammer, a politikában vájkáló House of Cards és a börtönös Orange is the New Black mellett akadt anno egy horrorsorozat is.

2013-ban mutatták be a Hemlock Grove-ot, amelyen bár rettenetesen látszott, hogy a True Blood és a The Walking Dead receptjére építve próbálták összerakni, bűnös élvezetet nyújtott három évadon keresztül. Az addig főleg csak az HBO-ra jellemző, explicit szexjelenetek mellett a Hemlock Grove jó adag kisvárosi szappanoperát és sokszínű mitológiát kínál, vámpírokkal, vérfarkasokkal, és egyéb szörnyűséges lényekkel.

Ráadásul a vér is folyik rendesen a Netflix első horrorsorozatában, a keménykedésből sem spóroltak a Hemlock Grove-ban.

amelyről az alkotó, Brian McGreevy úgy nyilatkozott korábban, hogy a Twin Peaks inspirálta. Mondjuk ez tagadhatatlan, tekintve, hogy a cselekményt itt is egy „ki ölte meg Laura Palmert?” típusú rejtély indítja be.

A Hemlock Grove sztorija azzal startol, hogy a pennsylvaniai kisvárost két tinilány holttestének felbukkanása rázza meg. A bűnténnyel a 17 éves roma származású fiút, Peter Rumanceket (Landon Liboiron) vádolják, akiről az a pletyka is terjed, hogy titokban farkasemberré képes válni. Ő az, aki az egyik osztálytársával, a hasonlóképp különleges képességekkel rendelkező Roman Godfrey-val (Bill Skarsgard), a helyi gazdag ficsúrral összefog, hogy utánajárjanak a dolognak.

A szereplőgárdából már ebben a sorozatban is kiemelkedik a karakteres arcú Bill Skarsgard, aki érdekes módon később sem szakadt el teljesen a horror műfajától, annak ellenére, hogy legutóbb a Clark című bűnözős-bankrablós Netflix-szériában láthattuk őt. Hiszen Skarsgard alakította az Az első és második részében a gyilkos bohócot, Pennywise-t, és egy másik Stephen King-adaptációban, a Castle Rockban is kulcsszereplő volt.

A Netflix klasszikus horrorja, a Hemlock Grove három évad alatt 33 epizódot ért meg, és bár a kritikusok sűrűn gyepálták a szériát, túlzsúfoltsága, és csapongó történetmesélése miatt, két Emmy-jelölést is begyűjtött még 2013-ban a főcímzenéjével és az akkori televíziós szinten igényesnek számító különleges effektjeivel.

Nem ez az első sorozat, amit a Netflix töröl és nem is az utolsó

A Hemlock Grove október 23-tól teljesen elérhetetlenné válik a Netflixen, mégpedig világszerte. Az oka a törlésnek, hogy a Gaumont International Television nevű gyártócégnél vannak a széria jogai, a streamingszolgáltató pedig előre meghatározott ideig vetítheti a koprodukciókat. A Netflix legelső sorozatát, a Lilyhammert is leszedték március végén, de így járhat az Orange is the New Black is, amelyet a Lionsgate Television csinált.

Az eddigi legnagyobb törléshullám, ami a Netflixet elérte, az a Marvel-sorozatokkal kapcsolatban történt meg. Ekkor a jogokat birtokló Disney leszedette a Daredevilt, a Jessica Jonest, az Iron Fistet, a Luke Cage-et, a The Defenderst és a The Punishert is – és átrakták a saját szolgáltatásukra, a Disney+-ra. Sőt, a Daredevilt hamarosan rebootolják, Born Again alcímmel.

A Marvel-rajongók jól jártak, hiszen a Disney+-on akármikor újranézhetik a felsorolt címeket, de a Hemlock Grove-ról semmi hír, hogy máshova felkerülne. Ezért is érdemes bepótolni, ha valaki nem látta a sokak által kedvelt klasszikust.