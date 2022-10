Perverz kukkoló zaklatja a családot a Netflix új sorozatában, mi meg alig bírunk odanézni

Így ősszel csak úgy özönlik ránk a horror és a thriller nem csupán a moziban, hanem a streamingszolgáltatók is észrevehetően ezt az irányt erőltetik már szeptember óta. A sok közepes alkotás között fel-felbukkan azért néhány értékelhető darab is, nemrég ott volt például a Mosolyogj, ami a frászt hozta ránk, főleg így nagyvásznon, míg a tévében a sorozatgyilkos Dahmer borzasztott el bennünket. Utóbbi a Netflixnek igazi aranytojást tojó tyúk lett, nem csak nézettségileg: konkrétan mindenki erről beszélt az elmúlt hetekben a neten. Nem is csoda, mondjuk, ritkán látni ennyire felkavaró, brutális produkciót, amelyet valós bűntény inspirált.

Ryan Murphy nem bírt sokáig magával, és egy újabb megtörtént esetet hozott el a Netflix-nézőknek az Amerikai Horror Story, a Ratched és a Dahmer atyja. A kreatív szakember egy Westfield, New Jersey-ben 2014-ben megesett bizarr zaklatáshoz nyúlt hozzá. Bevalljuk, a Netflixen október 13-án közzétett A megfigyelőt nézve eszünkbe se jutott volna, hogy ez egy true crime alapokon nyugvó sztori, annyira elborult az egész. A széria középpontjában a Brannock házaspár áll, akik gyerekeikkel együtt a nyüzsgő metropoliszt a hátuk mögött hagyva végre beköltöznek álmaik kertes házába. Pár héttel az érkezésük után azonban hátborzongató leveleket kapnak valakitől, aki megfigyelőnek nevezi magát, kukkolja és zaklatja őket.

A sorozatban leginkább a Boardwalk Empire-ben és a Szösziben is nagyszerű Bobby Cannavale viszi a pálmát, aki Dean Brannock bőrébe bújva egyre idegesebben és megviseltebben próbál rájönni, hogy vajon ki a fene szórakozik velük. A fickó magánnyomozót bérel, elküldi a famíliát motelbe aludni, míg ő egyedül áll őrt a házban, tényleg mindent megtesz. Szomorú, de a nemrég az Amazon anyukás thrillerében nagyszerű Naomi Watts ezúttal sokkal erőtlenebb a családapát alakító színészhez képest, ám szerencsére vagy inkább a nézők balszerencséjére A megfigyelőben annyi elfuserált alak látható, hogy szinte észre sem vesszük Watts gyengélkedését. De csak szinte, mert amikor a Fehér Lótuszban látott Jennifer Coolidge-dzsel szerepel egyszerre, Naomi Watts ügyetlenkedése elkezdi nagyon szúrni az ember szemét.

Szóval az elborult szomszédokról egy kicsit... A Mia Farrow-féle Pearl és testvére, a kissé visszamaradott Jasper (Terry Kinney) olyanok, mintha egy kaszabolós horrorfilmből léptek volna elő. A kapcsolatuk legfőképp azért nem alakul jól a friss beköltözőkkel, mert Jasper folyton bejár hozzájuk. Nem ő az egyetlen, mert láthatóan a perverz kukkoló sem annyira távoli megfigyelő, és ahogy a második epizódban bedobják a készítők, valószínűleg az illető titkos alagutakon megy be a Brannock-házba, hogy a frászt hozza a lakókra.

Ezenkívül ott van még a melegítős és rendkívül agresszív házaspár, közülük Margo Martindale az agresszíven gonosz a sorozatban. Róluk amúgy azt rebesgetik, hogy szektatagok, és durva dolgokat művelnek más idős emberek társaságában. Inkább ne menjünk bele.

A megfigyelőben ahhoz képest, hogy se nem horror, se nem thriller igazán, inkább true crime drámasorozat, sok az ijesztgetés. Tessék felkötni a gatyát, illetve mindenkinek azt javasoljuk, hogy az alapot szolgáltató, amúgy a The Cutban közzétett újságcikket ne olvassa el. Direkt nem is linkeljük, mert aki utánanéz, hogy Brannockék, vagy ahogy a valóságban hívják őket, Broaddusék története hogyan végződik, az el fogja magának rontani a lezáró részt. Amúgy, ha ismeretlenül megyünk bele, jó kis hidegrázós élmény az egész.

Még úgy is, hogy Murphyék igénytelen fényképezéssel és felejthető, a 2000-es évek elejét idéző zenékkel próbálták (vélhetően nem direkt) tönkrevágni a sorozatot. Nem sikerült, mert a betegesen jó színészi játék, a misztikum és az átívelő rejtélyszál eléggé felhúzza A megfigyelőt.

Gyors dara, és élvezetes is a sok fordulat miatt. Az események durvaságáról meg mindent elmond, hogy az igazi Broaddus család, amelynek tagjait annyira traumatizáltak a történtek, hogy egyetlen dokumentumfilmes stábbal sem voltak hajlandóak leülni, beszélgetni, azt kérték a Netflixtől, hogy amennyiben lehetséges, a szériában gyújtsák fel azt az átkozott házat. Azt is kijelentették, hogy ők nem fogják megnézni a végeredményt, még mindig túl közeli nekik az egész. Hát kell ennél jobb ajánló?

7/10

A megfigyelő (The Watcher) szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.