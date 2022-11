A Netflix új nyomozós filmje kirángatott minket az őszi depresszióból

Ősszel az ember hajlamos a bezárkózásra, a búslakodásra, arra, hogy semmihez nincsen kedve a kevés napsütés és a takony idő miatt. Remekül időzített tehát a Netflix, hogy pont most hoztak nekünk egy olyan nyomozós filmet, melyet ember legyen a talpán, aki nem vigyorog végig. Igen, az Enola Holmes 2-ről van szó, amelyet november 4-én mutatott be a streamingszolgáltató, és amelyben a címszereplő Millie Bobby Brown mellett az első részben is remek Henry Cavill ugyancsak visszatért – nagy örömünkre egyébként.

Az Enola Holmes még 2020 szeptemberében mutatta be a szélesebb nézőközönségnek a Nancy Springer-regényekből ismert fiatal leányzót, Sherlock Holmes húgát, aki eltűnt anyja nyomába eredve, kezdő, de nagyon lelkes detektívként botladozott a tévéképernyőnkön. A produkció nagy siker lett, négy héten belül 76 millió háztartásban néztek bele, a kritikák pedig egyszerűen imádták a Stranger Things fiatal sztárjának alakítását. Nem véletlenül, Brown tényleg nagyon aranyos volt benne.

A folytatás borítékolható volt, és bár ismét a rendezői székbe ült az a Harry Bradbeer, aki az első felvonást is szívvel-lélekkel töltötte meg, aggódtunk azért a végeredmény miatt. Benne volt a pakliban ugyanis, hogy az Enola Holmes 2 már nem lesz annyira friss, optimista, és muris néznivaló, mint az első rész. Tévedtünk, bevalljuk. Nem is kicsit.

Az új Enola Holmes-film nagyjából ott kezd, ahol az előző abbamaradt: fiatal hősnőnk ráeszmélt, hogy hivatása a detektívmunka. Igen ám, de a biznisz nem indul túl erősen. A betévedő ügyfelek mind megbotránkoznak a nyomozó életkorán, és azzal a lendülettel vagy Sherlock nevű bátyja (Henry Cavill alakításában) után érdeklődnek, vagy rögtön kifordulnak a helyiségből. Enola éppen nagy szomorúan húzná le a rolót, amikor betéved hozzá egy kislány, Bessie (Serrana Su-Ling Bliss), aki eltűnt nővérét keresi. Hoppá-hoppá, kapás van,

Millie Bobby Brown karaktere nagy hévvel veti bele magát az ügybe, arra viszont nem számít, hogy egy jókora összeesküvésbe csöppen.

Eközben Sherlock Holmes, aki épp karrierje csúcsán van, egy megoldhatatlannak tűnő üggyel szenved. Bár Millie Bobby Brown a főszerepben ezúttal is lenyűgöző, zseniális, elragadó és még sorolhatnánk a dicsérő jelzőket a színésznő játékára, a The Witcherből frissen kiugrott Cavill mégiscsak ellopja a show-t. Örömhír, nekünk legalábbis, hogy az Enola Holmes 2-ben Sherlockra jóval nagyobb hangsúly került, megvan az ő külön történetszála, fejlődése. Na, és amúgy a vicces pillanatai is, talán a film egyik legmókásabb jelenete, amikor a híres detektív nyomorában és elkeseredettségében úgy leissza magát, hogy Enolának kell segítenie a közel 100 kilós férfit hazaevickélni a Baker Street 221B-be.

Hogy egy kicsit Brownra is kitérjünk azért, a fiatal tehetség olyan, mintha ráöntötték volna Enola szerepét. Meg mernénk kockáztatni, hogy jobban áll neki az egész, mint a Stranger Thingsben Eleven figurája. Egyszerűen lerí, hogy a virgonckodó, okoskodó szerepkört Millie Bobby Brown elképesztően élvezi.

Szinte csoda, de az Enola Holmes 2 megmaradt olyan szórakoztató kosztümös, nyomozós filmnek, mint az első rész volt. Még úgy is, hogy nem a regényekre építettek már, a készítőgárdának ehelyett egy valódi, 19. századi történelmi esemény, egy híres sztrájk – amit a spoilerveszély miatt nem nevezünk meg – jelentette inkább az apropót. A történet lebilincsel, a fordulatok elég erősek, és még a záró konklúzió is jól egyensúlyoz, ízlésesen feminista üzenettel küldi el a tévé elől a nézőket.

A visszatérő karakterek között Brown és Cavill mellett megtaláljuk az Enola Holmes szeleburdi anyját alakító Helena Bonham Cartert, és persze a főszereplő szívszerelme, Tewkesbury (Louis Partridge) is fontos jelenést tesz. Nélkülük sokkal kevesebb lett volna ez a film, de mivel a direktor jó érzékkel támaszkodott az első Enola Holmes működő aspektusaira, és bővítette ki okosan ezt az univerzumot még jobban, egy rossz szavunk sem lehet. Sokaknak szemet szúrhat az első filmben látott, Mycroft Holmest alakító Sam Claflin hiánya, neki más projektje közbeszólt, ezért maradt ki az Enola Holmes 2 munkálataiból. Ennek köszönhető viszont, hogy a Cavill-féle Sherlockra nagyobb rivaldafény esett, így végső soron úgy véljük, mi, nézők, jobban jártunk.

Az előző felvonás ennél egy gyengébb film volt, akadtak benne üresjáratok, unalmasabb jelenetek. Jó hír, hogy az Enola Holmes 2-ben sikerült mindezeket kiküszöbölni, és egy bitang erős folytatást hozott nekünk tető alá a stáb, amit látva azt mondhatjuk: nem leszünk dühösek, ha a Netflix a Holmes-tesókra franchise-t épít. Az, hogy a filmeket minimum trilógiává bővítik, ezek után számunkra elvárt, de egy-két spinoff sorozat is simán jöhetne.

Aki az első Enola Holmest kedvelte, ezt ki ne hagyja. A második rész nagyobb léptékű, jobban átgondolt, sallangmentesebb munka lett, nemcsak egy kedvelhető főszereplővel, Millie Bobby Brown révén, hanem egy olyan karizmatikus Sherlock Holmesszal is, aki kenterbe veri simán még a Robert Downey Jr.-féle verziót is. The game is afoot, avagy a játszma elkezdődött, nem érdemes kimaradni belőle.

8/10

Az Enola Holmes 2 szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.