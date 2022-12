Itt a bizonyíték, hogy tud a Netflix igényes karácsonyi filmet csinálni

A Noel naplója című karácsonyi film hetek óta szerepel a Netflix magyar toplistáján, és nem véletlenül, hiszen a platformnak sikerült végre nem klisés, kifejezetten jól megírt ünnepi produkciót készítenie.

Fotó: Netflix

Korábban már több agyonreklámozott netflixes karácsonyi filmmel foglalkoztunk, köztük a Lindsay Lohan főszereplésével készült Karácsonyi románccal és Freddie Prinze Jr. Karácsony veled című produkciójával. Ezektől nem vártunk sokat, és nem is kaptunk többet, mint a hasonló filmekre jellemző tipikus, giccses dialógusok és látványvilág. A Noel karácsonyát a streamingplatform szintén úgy harangozta be, mint egy megszokott karácsonyi alkotást, így ettől sem vártunk sokat. Ezért pedig hatalmas meglepetés volt a jól kidolgozott szövegkönyv, a kiemelkedő színészi játék és a komorabb képi világ.

A történet központjában a sikeres regényíró, Jacob Turner (Justin Hartley) áll, aki kutyája társaságában töltené az ünnepeket, de húsz éve nem látott édesanyja halála miatt vissza kell térnie a régi családi házba. Itt találkozik Rachellel (Barrett Doss), aki biológiai anyját keresi, és úgy tudja, a nő a Turner családnál volt bébiszitter, mielőtt Rachel megszületett. Egyetlen személy lehet, aki tudhat bármit az anyuka hollétéről, és az Jacob apja, akit a férfi gyerekkora óta nem látott. A páros egy kis huzavona után útnak indul felkeresni Turner apukát, és kettejük között nem várt érzelmek alakulnak ki.

Ez így leírva egészen klisésnek tűnhet, de a filmet nézve egy pillanatra sem érezzük úgy, hogy már ezerszer láttuk ezeket a jeleneteket.

Bár az előzetesből az jöhet le, hogy egy újabb romantikus komédiát pakolt elénk a Netflix, a Noel naplója inkább a családi dráma kategóriába sorolható. A szerelmi szál másodlagos a sztoriban, a produkció a szülő-gyerek kapcsolatra és a gyerekkori traumákra helyezi a hangsúlyt. Még a karácsony is inkább csak hátteret ad a történetnek, és nem játszik központi szerepet.

A forgatókönyvet nem más írta, mint Charles Shyer, aki az Örömapa és az Apád-anyád idejöjjön! című filmeket is jegyzi, utóbbi érdekessége, hogy ez hozta meg a sikert a már említett Lindsay Lohannek. Shyer rendezőként is részt vett a Noel naplójának megalkotásában, így a jól megírt dialógusokat instruálni is tudta. A két főszereplő színész pedig kifejezetten igényesen játszik a filmben.

Nem várt befejezés

Justin Hartley, aki a Rólunk szól vagy a Smallville című sorozatokból lehet ismerős, tipikus szépfiú, ami persze egyből behúzza a női nézőket. Szerencsére a színész nemcsak a kinézetével ad hozzá a filmhez, hanem a játékával is. Öröm volt nézni, hogy Jacob nem sztoikus vagy mindig vidám férfi főszereplő, hanem ki meri mutatni az érzelmeit, sőt még sír is. Most meg lehetne kérdezni, hogy miért nagy szám, ha egy férfi főszereplő sír, de a hasonló kaliberű filmek nagy részében a rendezők és a színészek félnek a férfilét ezen oldalát is megmutatni, hiszen úgy gondolják, hogy ez elveszi a karakter maszkulinitását. Ebből a szempontból a Noel naplója sokkal emberibbé teszi a szépfiú Jacobot.

A női főszerepben a 19-es körzetből ismert Barrett Doss színésznőt láthatjuk. A még kezdőnek számító Doss játéka kifejezetten aprólékos, és nagyszerűen kiegészítik egymást Hartley-val. Bár néha akad egy-két olyan jelenet, amikor nem annyira érződik a kémia a két színész között, a film végére ez is értelmet nyer. Itt kel megemlítenünk, hogy a film vége kiválóan sikerült, sokkal jobban megfogja és megtartja a nézőt, mint ha ugyanazt a nyálas és sztereotip befejezést láttuk volna, mint a legtöbb karácsonyi romkomban.

Ami még szintén különlegessé teszi a produkciót az ünnepi filmes kavalkádban, az a látvány. Nincsenek villogó, ezerszínű fények, felfújható Mikulások és giccses karácsonyi díszek. A film egyes részei kifejezetten komorak, ami jól illeszkedik a sztorihoz, és valljuk be, a való élethez is, hiszen a tél nemcsak az ünnepi fényfüzérekről szól, hanem a sötét, hideg időjárásról is. Ez pedig még inkább átélhetővé teszi a produkciót.

Az biztos, hogy ha csak egy netflixes karácsonyi filmet néz meg valaki, akkor az a Noel naplója legyen. Bár nem „agykikapcsolós”, közhelyesen happy endes alkotás, és a karácsonynak sem kifejezetten a felhőtlenül boldog részét mutatja be, talán ez az a film, amit tényleg érdemes megnézni az ünnepi kínálatból.