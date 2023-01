Kiborító ez az új sorozat, mégse lehet abbahagyni

Manapság annyi szuperhősös sorozat megy a tévében, hogy Dunát lehetne velük rekeszteni. Egyrészt ott van ugye a Marvel Studios, akik pár mellényúlástól eltekintve olyan gyöngyszemeket raktak le az asztalra eddig, mint a WandaVízió, a Loki, vagy éppen a Holdlovag, amelyek egytől egyig a kihagyhatatlan kategóriába tartoznak. Bár a nagy vetélytárs, a DC erőtlenebb ezekhez képest, azért nekik is ott van egy Superman és Lois (idehaza az HBO Maxon), valamint az Igazság Ligája paródiájaként is felfogható, amúgy az Image Comics füzetein alapuló Legyőzhetetlen, és a szupervéres A Fiúk is megállják a helyüket a palettán. Utóbbiak az Amazon Prime kínálatában futnak.

Tagadhatatlan viszont, hogy a műfaj kicsit meg van rekedve, sok az önismétlő, unalomba fulladó szuperhősös film és sorozat, és egy ideje vagyunk páran, akik ki vannak éhezve arra, hogy valami szokatlant nézhessünk. Valami üdítőt, amin nem ásítozunk ötpercenként. No, az idehaza a Disney+-on, Amerikában pedig a Hulun január 25-én bemutatott A rendkívüli (Extraordinary) pont ilyen.

A rendkívüli által bemutatott világban, amikor valaki nagykorúvá válik, rögtön aktiválódik valamilyen szuperképessége. Már, amennyiben nem olyan szerencsétlen az illető, mint a sorozat főhőse, Jen (Máiréad Tyers), aki még 25 évesen is vár a dologra. A teljes megőrüléstől a lányt csak a barátai mentik meg, akik mindent elkövetnek azért, hogy Jent jobb kedvre derítsék: még Adolf Hitlert is visszahozzák a pilot egy pontján a halálból ideiglenesen, hogy froclizzák kicsit a náci diktátor szellemét. Nemcsak ők szakadnak az egészen a röhögéstől, hanem mi is, és ez csak némi ízelítő a prosztó, kiakasztó humorból, amit A rendkívüli képvisel.

Amikor azt mondjuk, hogy a Disney még nem csinált ennyire merész vígjátéksorozatot, akkor egy picit sem túlzunk. A rendkívüli a tapló, bevállalós humorát, a karakterek földhözragadtságát illetően mindenképp a Kívülállók, vagy eredeti címén a Misfits nyomvonalán halad. Azt is simán rá lehetne húzni, hogy annak a szériának a szellemi örökösét köszönthetjük A rendkívüliben.

A lényeg mindössze ennyi: Jen igyekszik talpon maradni egy olyan Londonban, ahol mindenkinek szuperereje van. Repkednek ide-oda az emberek, minden sarkon akad egy önjelölt Hulk, és megannyi furcsaságot láthatunk az első két részben. Persze, nem mindenki használja jóra az erejét, vannak itt durvább dolgok, mint például a láthatatlan rabló vagy a jövőbe látó taxisofőr, aki kéretlenül közli minden utasával, hogy miképp fog az illető meghalni. Arról az ürgéről meg már ne is beszéljünk, aki az érintésével tud orgazmust okozni bárkinek, akihez hozzáér… és Jen főnöke is megér pár szót, aki az 50-es éveiben jár már, mégis úgy néz ki, mint egy 14 éves.

A rendkívüli promóképei elég megtévesztőek voltak, mert azt gondoltuk, hogy egy gagyi ifjúsági sorozatot kapunk a Disney+-on, ehelyett egy bőven 18+-os humorral operáló, néha igen drámai komédia lett inkább a végeredmény – ennek pedig irtózatosan tudunk örülni.

Bár a különleges effektek itt-ott botladoznak a szériában (a repülés nagyon gagyin néz ki például), az ötletesen kidolgozott karakterek kárpótolnak bennünket a büdzsét illető hiányosságok miatt. Máiréad Tyers olyan természetességgel hozza a sokat botladozó, káromkodó átlaglányt, hogy elkezdtük visszasírni azokat az időket, amikor a brit tévéipar olyan produkciókkal virágzott, mint a Gyíkarcok (The Inbetweeners), a Spanok (Skins), vagy említhetnénk a Kockafejeket (The IT Crowd) is akár. A felsorolt címek humora nagyon hajazott A rendkívülire, és ebből az egész stílusirányzatból manapság – szuperhősök ide vagy oda – hiány van.

A 8 részes széria a maga módján igencsak izgalmas kérdéseket feszeget, például, hogy mit jelent egy olyan világban kívülállónak lenni, ahol mindenkinek szuperereje van. Az átlagos lesz ettől a különleges, és az egyedi? A sztorit illetően abszolút kiszámíthatatlan, hogy a készítők hova futtatják ki ezt az egész őrületet. De mi ott leszünk, és megnézzük, mert ezt a sorozatot tényleg nem lehet abbahagyni.

7/10

A rendkívüli szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Disney+-on, a második évad már garantált, még a premier előtt berendelték.